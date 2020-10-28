林口區近日出現3起登革熱案例，為防範未然，林口區公所積極推動孳生源清除工作，並於28日邀請轄內17位里長、社區發展協會、後備輔導中心、林口世大運選手村社會住宅、林口工業區服務中心、林口農會、轄內各機關學校等召開林口區登革熱擴大防治會議，號召全民一起清理家園，強化登革熱防治工作。

區長藍品畯表示，區內各界非常關心登革熱疫情，自9月起即發動各里辦公處、社團、志工等，針對重點區域周邊菜園、空地進行孳清工作，今天更邀集公私機構團體、轄區內機關學校、公寓大廈、各里民，共同參與居家、公共設域、周邊閒置空地、農地之清潔維護或通報工作。捲起袖子一起打拼，落實巡、倒、清、刷，預防登革熱疫情。

議員蔡淑君表示，林口為重劃區，有許多私人空地平時無人處理，因應防治工作，已請清潔隊依相關法規要求民眾善盡管理之責，或依規定執行，各社區宣傳資訊可透過議員服務處、里長、社區等迅速傳遞，並請里長、社區如接獲訊息應即時透過網路傳達出去，讓民眾很快就可以獲得資訊，獲得更多的保障。

林口衛生所主任葉琬喻也到場針對林口區內疫情特性進行說明，也提醒民眾居家孳清重點與應加強事項等衛教工作。另外新北市政府環保局林口清潔隊說明，因應疫情已執行區塊防治預防噴消，主要為避免疫情擴散，於10月30日至11月1日由8個區隊支援進場協助擴大環境消毒，以頂福里、南勢里、中湖里、菁湖里、麗林里、仁愛里、湖南里、南勢里為主要噴消範圍，針對空地、菜園等區域進行消毒。

(中時 )