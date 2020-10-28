美國總統大選倒數1周，總統川普有可能連任嗎？政治大學政治系教授嚴震生今天在國民黨智庫「國政基金會」座談會表示，美國可能出現選舉人票269對269平手的情況，且以兩大黨在參眾議院的席次來看，很可能出現總統與副總統不同黨派的情形。

國政基金會上午舉行「美國總統大選結果及其影響」座談會，由前立委林郁方主持，邀請前民進黨立委沈富雄、政大政治學系教授嚴震生、台灣大學政治學系教授張登及等人與談。

據悉，美國大選採取「選舉人團」間接選舉制，共有538名選舉人/票，組成結構為100位參議員與435位眾議員，外加首都華盛頓特區特有的3張選舉人票。

嚴震生在會中表示，若以民調分析，由於選舉人團是雙數，所以很可能出現269對269票。如果這樣，按照《美國憲法》規定，總統由眾議院選出產生，副總統由參議院選出。但以現在的席次來看，共和黨在眾議院是多數，民主黨在參議院有優勢。但是，新的眾議院選出後才能投總統票，代表也有可能變成平手。如果眾議院也平手的情況下，就需送交最高法院，讓剛被川普任命的大法官來決定。

他進一步表示，對於外界好奇「萬一大選出現平手，以美國政黨嚴重對立情況下，到底會不會大亂？」他回應，總統和副總統可能會出現不同政黨，但要是大法官支持川普，但川普選票比較少，拜登就要贏7、8百萬票才安全。

(中時新聞網)