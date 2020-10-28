易遊網線上旅展將於10月29日起至11月4日盛大展開！因應國內旅遊的需求大增，加上此為年末最後一檔線上旅展，易遊網祭出今年最殺的折扣深度回饋消費者外，包含台灣訂房39折起、春節旅遊最低免6千、離島玩4天不用3千、一日遊買一送一、票券2.5折起等，更豪氣喊出「你出遊我買單」宣言，於活動期間下單的消費者，將抽出8名幸運兒，你買多少易遊網就付多少，每人最高回饋1萬元。此外，APP下單滿萬元，還有機會入住堪稱旅人夢想清單的星野「虹夕諾雅谷關」一晚。

國旅大爆發想安排出遊，尤其是節日連假或季節活動的熱門檔期，預先卡位最重要！此次旅展推出春節旅遊早鳥預購優惠，例如「2021春節 高鐵ez遊˙新竹司馬庫斯+新光部落2天」含部落深度體驗行程與住宿餐食，下殺最低5,950元起，再享每人500元的現減優惠。「2021春節 環島之星˙花蓮太魯閣+海洋公園+縱谷兆豐農場豐富3天」自選搭配五星級飯店住宿，春節檔期不加價只要13,900元起，加碼早鳥每人再折1,500元。此外，跨年想要赴台東看阿妹演唱會，「2021跨年 環島之星˙台東多良車站+跨年演唱會2天」入住五星級「台東娜路彎大酒店」，並含演唱會來回接駁，最後席位每人9,900元起。

接近年末想消年假的小資族們，可鎖定高CP值的旅遊行程，像是今年特夯的離島旅遊，易遊網祭出「澎湖機酒自由行4天」只要2,999元起的超狂價，加碼贈48小時機車外，加1元再送澎湖必吃的人氣海鮮蒸鍋；「華信假期金門機酒自由行3天」則下殺至每人3,599元起的激省價，來趟偽出國之旅也不擔心荷包大失血。高鐵假期同樣有旅展限定超殺優惠，含高鐵來回車票加住宿最低3千有找，包含有「高鐵假期˙台中長榮桂冠酒店2天」每人2,475元起；「高鐵假期˙台南台糖長榮酒店2天」每人2,950元起；「高鐵假期˙高雄國賓大飯店2天」每人3,000元起。

易遊網台灣訂房部分，不僅有獨家優惠專案，還可領取最高450元折扣碼，滿2,500即可直接再現折！獨家優惠包含五星級「高雄福華大酒店」下殺含稅1,988元起，再享升等豪華家庭房；「兆品酒店 礁溪」享免費升等家庭房，加贈1位兒童免費住，每晚含稅3,499元起，絕對是家庭出遊必搶飯店；坐擁湛藍太平洋無敵海景的「花蓮遠雄悅來大飯店」，同樣相當受到親子客群喜愛，此次旅展祭出獨家市場最低價，每晚含稅僅4,799元起。

喜愛入住新飯店的旅客，帶有文青懷舊風格的台南「暖時逸旅」限時激殺39折，每晚含稅只要1,895元起，絕對要放入必搶清單；同樣為新開幕旅店的「朗居文旅」，位於宜蘭頭城，鄰近頭城老街、烏石港、外澳海灘等景點，簡約時尚的設計深受旅客好評，旅展下殺每晚含稅2,211元起。而IG熱門打卡飯店「植光花園酒店」祭出訂兩晚只要2,999元起的獨享價，保證市場最划算；台東人氣飯店「旅人驛站鐵花文創館」每晚含稅只要1,700元起。

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