賽靈思（Xilinx, Inc.，NASDAQ: XLNX）今日宣佈推出Zynq RFSoC DFE（Digital Front-End），這是一款為滿足不斷演進的5G NR無線應用標準而推出、具突破性意義的自行調適無線電平台。Zynq RFSoC DFE結合硬化的數位前端（DFE）模塊與靈活應變的可編程邏輯，為涵蓋低、中、高頻段的廣泛應用打造高效能、低功耗且高成本效益的5G NR無線電解決方案。

Zynq RFSoC DFE在採用硬化模組的ASIC的成本效益、可編程與自行調適SoC的靈活性、可擴展性與上市時間等優勢之間，取得了最佳技術平衡。 5G無線電所需的解決方案不僅要滿足廣泛部署所需的頻寬、功耗和成本要求，還必須符合三大關鍵5G實際應用：增強型行動寬頻（eMBB）、巨量物聯通信（mMTC）及高可靠低延遲通信（URLLC）。此外，該解決方案必須能隨不斷演進的5G標準進行擴展，如OpenRAN（O-RAN）、全新的破壞式5G商業模式。

Zynq RFSoC DFE整合了硬化的DFE應用專用模塊，以實現5G NR效能並降低功耗，同時還提供了靈活性，能整合可編程自行調適邏輯，從而為日益發展的5G 3GPP和O-RAN無線電架構提供能迎向未來的解決方案。

賽靈思執行副總裁暨有線與無線事業部總經理Liam Madden表示：「賽靈思首次為無線電平台提供比自行調適邏輯更堅固的硬化應用專用IP，以滿足低功耗和低成本的5G需求。市場需求隨著5G的演進而日益增長，整合式的RF解決方案也必須持續因應未來的標準。Zynq RFSoC DFE在靈活應變能力與固定功能IP之間達成了最佳平衡。」

與上一代產品相比，Zynq RFSoC DFE提供兩倍的單位功耗效能，並適用於小型基地台至Massive MIMO（mMIMO）的大型基地台。該解決方案是業界唯一一款直接RF平台，能夠在所有FR1頻段和新興頻段（最高可達 7.125GHz）內實現載波聚合/共享、多模式、多頻段400MHz 瞬間頻寬。

當Zynq RFSoC DFE用來作為毫米波中頻收發器時，可提供高達1600 MHz的瞬間頻寬。Zynq RFSoC DFE的架構可支援客戶繞過或客製硬化的IP模塊；例如，客戶能利用賽靈思經現場驗證的 DPD來支援現有和新興GaN功率放大器（PAs），也可以插入其自有的獨特DPD IP。

ABI Research 5G資深研究總監Dimitris Mavrakis表示：「隨著5G商業部署和新應用持續演進，對於供應鏈而言，為供應商提供靈活的元件以創造具成本效益、可靈活應變且能迎向未來的設備十分關鍵。尤其是Open RAN在這方面有更高的要求，靈活的設計對其成功至關重要。Zynq RFSoC DFE實現了硬化和靈活應變可編程邏輯之間的平衡，是一款兼具ASIC的成本優勢及FPGA才有的設計靈活性和客製化優勢的獨特產品。」

(工商 )