花蓮瑞穗天合國際觀光酒店即日起推出「泡溫泉過好年 農曆春節住房專案」，開放2021年除夕至初五（2021年2月11日至2月16日）期間訂房，城堡精緻客房雙人房一泊二食每房每晚16,000元起+10％，城堡溫馨家庭房四人房一泊二食兩大兩小每房每晚18,000元起+10％。由於農曆春節是國旅旺季，今年邊境管制未解，所有國人都只能在國內旅遊度假，如果不提早安排超前部署，愈晚愈不易訂到房。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，預期農曆春節的七天連假將是明年國人出遊的高峰，瑞穗天合國際觀光酒店因占地寬廣，且擁有2,300坪的『金色水樂園』，可享受室內滑水道、泡湯、水療與戲水，酒店還有跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、動感基地以及標準游泳池等多元的設施，符合各年齡層的度假需求，尤其適合闔家老小出遊，過往三代同堂出遊也是酒店的主力客群之一；先前已接獲許多訂房詢問電話，預估農曆春節整體住房率可達85%以上。

瑞穗天合國際觀光酒店坐落於花蓮縣瑞穗鄉，占地2萬坪，南歐設計風格被譽為「台版霍格華茲」、「花蓮迪士尼城堡」，於2019年獲線上訂房平台評選為「台灣最美飯店」、2020年更通過交通部觀光局星級評鑑榮獲「卓越五星標章」。酒店擁有21種房型，不論是闔家歡聚一房，或是攜手出遊但保有各自起居空間，從2人至10人房都可應對各種客群的需求。館內提供多元免費設施包括室內游泳池、室內按摩水療區、三溫暖裸湯區、健身房、電競室、跑跑甩尾車等，還有適合小朋友的兒童超跑俱樂部、小旅人樂園與動感基地，經常讓旅客玩到不捨離開。

園區內的一大亮點「金色水樂園」，主打溫泉和親水遊樂兩項主軸，108個水池從室內到室外、冷水到溫泉，一年四季適合親子同遊。而為了打造奢華頂級服務，瑞穗天合國際觀光酒店也在酒店開幕之初就引進了國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree Group）旗下悅椿Spa（Angsana Spa），是目前全台唯一的服務據點，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝。悅椿Spa使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身心靈，房客還可享60分鐘以上Spa療程8.5折優惠。悅椿Spa頗受旅客青睞，建議入住前提早預約才不至於向隅。

瑞穗天合國際觀光酒店位於瑞穗溫泉區，全館皆可享受「黃金湯」溫泉，瑞穗溫泉區泉質與日本三大名湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、遇空氣即結成淡黃色結晶「溫泉花」，又被譽為「黃金湯」；瑞穗溫泉區亦於2019年獲交通部觀光局頒發「金泉獎」，是國內不容錯過的溫泉度假區，在群山環繞中盡享療癒的溫泉洗禮。

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