不當黨產處理委員會今天在台北松山文創園區舉辦「不當黨產公民研討會」，國安會祕書長顧立雄致詞時呼籲「國民黨新任黨主席江啟臣能夠體認，要達成政治目標不需要靠黨產，反而在黨產歸零下，政黨公平競爭機制才有辦法建立，一定要捨才有得，期待國民黨能做得到。」國民黨晚間發布新聞，對顧的說法有所偏頗、失當表示遺憾，並對黨產會透過研討會等手段抹黑在野黨感到不齒。

國民黨表示，為了解決黨產爭議問題，回歸民主制度的良性競爭，國民黨也曾與黨產會進行三次行政協商，但三次協商，黨產會對於國民黨表示願將黨產捐做公益乙事，都持否定態度，強調黨產一定要「收歸國有」，從此來看，可看出原本應保持公正、客觀的黨產會委員們早就已經主觀認定國民黨的黨產都是不當取得，這樣的態度、立場已喪失公正性，這也是國民黨無法接受的。

國民黨強調，早在105年9月4日第19次全國黨代表大會第4次會議「黨務報告」中就已說明：「除保留必要之辦公室及支付以退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐做公益」，但特定人士（學者）及媒體仍不斷汙衊國民黨黨捐黨產捐做公益的決心，國民黨為以正視聽，又於109年9月6日第20屆第四次全國代表大會中再次重申黨產處理的原則及「黨產捐做公益」的決心，而從前主席洪秀柱、吳敦義到現任的江啟臣，對於黨產捐做公益的原則及決心，也從未改變。

此外，對於應為公正、客觀的獨立機關-黨產會，不應該利用行政資源，以片面、不客觀、斷章取義的文件（資料）對外透過研討會或其臉書，刻意誤導社會大眾、國民黨及特定社團法人（如救國團、婦聯會等）名下的財產皆為不當取得，這樣抹黑的作為，不就淪為執政黨追殺反對黨的工具，對於作為政治打手的黨產會，也將讓人不齒。

國民黨強調，執政黨當初設立黨產條例的宗旨係為建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，在這樣的目的下，國民黨願與黨產會就黨產捐做公益一事進行行政協商，黨產會應表歡迎及積極協助辦理才對，而不是以推諉又單方面取消協商來誤導民眾，也請黨產會委員們敞開心胸，與國民黨坐下來好好商討黨產捐做公益，如此，政黨才能和解，也不用再浪費社會資源，也是全民福祉。

(中時 )