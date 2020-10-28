時力立委邱顯智質疑內政部查建商違法潛銷預售屋「打假球」，未針對最關鍵的公寓大廈管理條例罰款太輕問題進行檢討，內政部今天表示，邱顯智有嚴重誤會，任何違法預售屋內政部都會依法開罰，絕不寬貸。

邱顯智在臉書質疑，內政部援引的公平交易法最高可處2500萬元以下罰鍰，但任何潛銷的建商都不會隱暪事實，而是要消費者在知情的狀況下先負訂金，公平交易法根本罰不到。

邱顯智說，真正可以罰的是哪一條呢，答案是公寓大廈管理條例第49、58條：公寓大廈起造人或建築業者，非經領得建造執照，不得辦理銷售，但只處新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰。他並提供54個建案的神祕名單，供內政部了解。

內政部今天發出新聞稿表示，內政部昨日的新聞稿，對公平交易法及公寓大廈管理條例等各種法律規定及罰則，都有清楚說明，時代力量對此提出的質疑，實屬嚴重誤會。

至於時力所提出的案例，如有違法事證，內政部鼓勵民眾直接向縣市主管機關檢舉，共同為健全交易市場努力，用嚴謹的態度看待公共事務。

內政部也說，將持續關注預售屋市場交易情形，並將督同各地方政府加強查核，如涉有不法，將依法開罰，絕不寬貸。

(中時 )