美國國務卿蓬佩奧繼續亞洲4國訪問行程，27日晚間由印度轉往斯里蘭卡。他28日與斯里蘭卡外長會面後，形容陸方是「掠奪者」，為當地帶來不利的交易，還作出侵犯主權和違法的行為，而美國則是斯里蘭卡的朋友兼夥伴。

斯里蘭卡外長古納瓦德納並未正面回應蓬佩奧的主張，只表示該國是中立國家，願意與所有友好國家合作，希望與美國以及其他國家保持夥伴關係。

陸駐斯里蘭卡大使館日前發布聲明，批評蓬佩奧挑撥、干涉中斯關係，又指蓬佩奧只在當地逗留24小時，卻為當地帶來重大物流負擔，質疑這是否有利當地疫情防控，且不符合人民利益。

據報導，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（GotabayaRajapaksa）上月要求再向大陸貸款7億美元，北京政府本月初宣布無償向斯里蘭卡提供9000萬美元，協助推動農村發展。美國政府則批評，大陸的資助計劃會導致斯里蘭卡陷入財務困境。

大陸外交部發言人汪文斌28日回應，蓬佩奧的陳腔濫調，把合作歪曲為掠奪，把14億中國人民謀求和平發展的民族復興污蔑為威脅。美國強迫小國家選邊，但中國和斯里蘭卡是傳統友好鄰邦，未來也將繼續與斯里蘭卡深化關係。

(中時 )