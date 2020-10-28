波段的秘訣就是先承受一定的虧損風險，來去獲取自己想要的報酬

不斷得小賺小賠， 一年抓住一次、兩次的機會，給他大賺一筆，這就是波段的藝術

從以上的要訣來看，大賠就是在波段裡不該出現的狀況

而股市中會造成大賠，通常就來自於無法判斷風險

當無法判斷風險時，那等到要停損時，就很容易會下不了手停損

而每個人的風險又不一樣，對吧 ?

有人覺得賠1萬都是小賠，有人覺得賠1千就快受不了

所以我的買點也不一定適合你

因此先從停損點來判斷預計的虧損有多少

那才是最適合你自己的買點

而從這裡開始，你就已經贏過80%的散戶了

我們要如何判斷風險呢

最簡單、正確判斷風險的方式，就是從停損點來去判斷風險

直接舉個例子，大家就很容易懂

今天有一檔股票停損點在50元，目前股價在53元，53-50=3，那麼現在進場就必須承擔一張3000元的最大風險

而你就必須去判斷自己是否能承擔這樣的風險，如果不行的話，那就要重新去思考買點的問題

用%術停損可以嗎

看到市面上蠻多人建議%術停損的，就是達到虧損幾%就出場

如果是波段操作的話，我不建議去用%術停損，主要原因就是因為明明技術面上可能沒轉弱，但只是因為自己的買點問題太高才出場，這樣很容易就會出現小賠很多的狀況出現

用資金去控管風險

除了買點外，我們也能用資金去控制風險，一樣用例子直接跟大家解釋

股票停損點在50元，目前股價在53元

假設A先生認為一檔虧損1萬元內都是他能承受的小賠，那今天他就可以在53元進場兩張，因為最大虧損也只有6000元左右，這就是適合A先生的進場方式

但假設B小姐認為一檔虧損5000就是他能承受的小賠，但他也想進場兩張，那她就能在53元進場一張，接近停損點50元的時候再進場一張，這樣虧損就控制在5000元左右了，用分批進場的資金控管來去控制風險，如果53元進場第一張後沒有回到停損點，股價就直接飆上去，B小姐也一樣有買了一張，因此也不怕沒賺到，但又能有效得控制在自己能承擔的風險

一檔股票的停損點在哪裡

找出停損點的部分就比較複雜了，因為這個涉及到操作策略的不同，停損方式當然也不同，如果給大家一個操作波段的大方向，那我會建議使用均線停損，因為均線是最能抓住大波段的方式，飆股通常都會沿著均線不斷上升

至於詳細的停損方式，我在我的Pressplay教學文章都有寫清楚，該用哪條均線去操作，該如何判斷假跌破等等，大家如果想學習的話可以加入我的專案一起學習，價值波段策略-新手需要知道的重要流程

最安全的買點在哪裡呢

看完上述介紹，大家應該能知道最安全的買點在哪裡了吧!? 沒錯，最安全的買點就是停損點

假如停損點50元，那最安全的買點就是等跌到快到50元才進場，這是最安全的作法，幾乎不會賠到什麼錢，甚至小賺的機率還會提高，但承擔的風險就是股價沒有回到停損點就飆上去，但這個風險沒有損失啦~~~

所以主要還是看個人的選擇，像我蠻多學生也是用這種最安全的買點，但就是要耐心就對了

停損點是為了讓你不會出現大賠

最後一段一定要提到停損觀念，因為常常會看到有很多錯誤觀念的同學，認為停損後出現反彈，就是失敗的交易，就開始沮喪，這其實是很嚴重的觀念錯誤，從觀念導正，交易才會正確

大家要記住沒有一檔股票的停損點是完美的，我們交易最終目的就是不斷得小賺小賠，避開所有可能出現的大賠，偶而能抓到大賺，這樣就是成功了，而不是追求每筆最完美的交易，那都是那些馬後炮老師教你的錯誤觀念，真正的交易者，該停損就會停損，就算沒賣在好位置，他也知道這樣是正確的交易，長期下來會賺錢的交易

※溫馨提醒：投資一定有風險，請投資人謹慎評估

本文由PressPlay專欄作家Gino授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)