高通技術公司今日宣布，推出高通Immersive HomePlatforms，這是該公司突破性網狀網路平台的下一代產品。這些裝置設計的目的是要以手掌大小的尺寸，將千兆位元速度的無線傳輸性能部署到家裡的每一個房間，而且成本效益之高，足以鎖定較低的消費者價格點。透過創新模組化架構的方式、網路封包處理科技的大幅進展，並整合了下一代Wi-Fi 6與6E，才造就了這一項工程上的創舉。

為了因應家用資料量需求的快速成長，Immersive Home Platforms提供四個不同層級的產品。它們在製造商及寬頻業者想要在其全系列產品採用Wi-Fi 6與6E網狀網路架構時，提供了前所未有的彈性。

隨著家用網路平台效能成為關鍵任務，高通技術公司正以提供能夠覆蓋所有角落的千兆位元無線效能來因應此一挑戰，目標是確保每次線上會議都富有成效、每個遠距教學都極具互動、以及每個裝置都連線上網。

高通技術公司副總裁暨無線基礎架構與網路業務總經理Nick Kucharewski表示：「我們所推出的高通Immersive Home Platforms，是一種透過高功率Wi-Fi 6 與 6E，為家庭部署所量身打造的全新架構設計，目的是要在為家中每個角落提供千兆位元的先進效能設計。如今，隨著辦公、教育、家庭劇院等各種活動進入家庭，高效能Wi-Fi已從奢侈品變成家中必備的關鍵任務設施。」

IDC研究總監Phil Solis表示：「新冠肺炎疫情發生之前，Wi-Fi連線產品已遍佈家中各處，而且HD、4k、以及即將到來的8k影片逐漸普及，意味著消費者與服務供應商益發重視功能更強大的Wi-Fi存取點。新冠肺炎疫情期間，由於更多工作、教育、以及娛樂活動轉移至家中，使得眾多Wi-Fi網路流量承受更大壓力，因此對網路的需求變得更加明顯。

像是高通Immersive Home Platforms這樣的Wi-Fi 6與Wi-Fi 6E網狀網路解決方案，將對於Wi-Fi存取點的廠商在提供許多家庭所需的有效距離、資料傳輸速率與容量上，扮演關鍵角色。」

Wi-Fi Alliance行銷資深副總裁Kevin Robinson表示：「Wi-Fi的普及帶來日漸多樣化和用戶人口稠密的Wi-Fi環境，包括必須同時支援多個高需求應用的家庭網路。Wi-Fi 6E的千兆位元速率、低延遲以及高容量特點，將會讓用戶最需要的地方受益，並且讓Wi-Fi裝置最動態的家庭連線網路中有效運作。」

TECHnalysis, LLC總裁暨分析長Bob O’Donnel表示：「雖然每個人都了解Wi-Fi網路對於在家上班與在家學習無比重要，但並非所有人都知道現代Wi-Fi網狀網路能夠提供的好處。

此外，並非每個家庭的需求都一模一樣。模組化平台的優點是能讓OEM廠商與消費者解決所有問題──從使用6GHz Wi-Fi 6E的前瞻性的超高頻寬應用，到毫不起眼的為家中每個房間提供更強傳統Wi-Fi訊號的微型網狀網路訊號延伸器。」

(工商 )