美光科技（Nasdaq:MU）與塔塔通訊（Tata Communications；NSE:TATACOMM）今宣佈將聯手推出支援全球蜂巢式連線的解決方案，進一步簡化和加速物聯網（IoT）裝置的大規模部署。解決方案將由全新的虛擬SIM卡驅動，該虛擬SIM卡是全球首款雲端嵌入式SIM卡（eSIM），將為傳統實體SIM卡提供更靈活且可擴充的替代方案。

美光的Authenta金鑰管理服務（KMS）是業界首創專為邊緣裝置打造的矽層級安全即服務平台（Security-as-a-Service Platform），也將為雲端eSIM增添助力。

憑藉此項技術，塔塔通訊MOVE全球IoT解決方案 將提供一個無所不在的端到端解決方案；塔塔通訊與全球600多家電信營運商的合作關係，也將助其在200個國家和地區以零接觸方式將連網IoT裝置連入雲端服務。

該解決方案將在不斷擴展的IoT服務生態系統中釋放創新力量，預計在2026年，該生態系統的營收將成長近兩倍達到4,660億美元（ABI Research 2020年第2季度全球IoT市場追蹤調查）。美光及塔塔通訊也將在稍晚會舉行的美光/塔塔IoT安全性線上研討會 展示這項將於2021年正式推出的解決方案。

塔塔通訊策略長Tri Pham表示：「我們今天面臨的商業環境是一個未知領域，它迫使企業保持敏捷，並採用零接觸、數位優先的技術和應用。IoT解決方案不僅能夠協助企業提高效率和生產力，也將帶來新的機遇和創新，使企業的成長水準能再創新高。然而，資安、無縫整合、可靠而強大的連線性以及全球覆蓋範圍仍然是阻礙全球企業採用IoT的主要障礙。透過與美光攜手重構邊緣連線性和安全性，我們將建立一種新的模式，加速和簡化IoT部署。」

美光嵌入式業務部門副總裁暨總經理Kris Baxter表示：「IoT生態系統正處於一個臨界點，儘管存在尚未發掘的商機，但當前確保硬體安全性的方法不是太過複雜和昂貴，就是缺乏可擴充性和彈性。與塔塔通訊的雲端虛擬SIM卡相輔相成，美光的Authenta邊緣安全將彌補這個差距，促進企業IoT的採用和IoT服務的開放創新。」

(工商 )