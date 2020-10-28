新北市議會今天進行政黨質詢，新北市議員陳偉杰質疑行政院發公文給台中市政府要求檢視「食品安全衛生管理自治條例」是「殺雞儆猴」？因為新北市零檢出自治條例還在議會審查，行政院是否也在警告新北市？侯友宜市長回答表示，法律是冰冷的，如果全國有七成民眾反對進口瘦肉精美豬，難道中央不知道嗎？侯友宜對中央作法表示無奈並再次強調新北市將落實管理，維護市民檢康。

陳偉杰指出，面對政府貿然開放瘦肉精美豬進口，新北市一定要堅持零檢出，守護民眾健康權益，所以他在上一次臨時會就已經提出要求，除了議會加速審查，他也要求市府要超前部署做好準備。沒想到市議會還沒審完，行政院的警告動作就來了，陳偉杰認為各縣市政府應該聯合抵制，要求中央收回公文，抵制僭越地方自治權限的作為！

侯友宜市長表示，地方尊重中央法令但前提是保護民眾健康，尤其如果多數市民都不願意看到市面上有瘦肉精美豬，為什麼要強迫民眾吃？侯友宜認為市府有責任替市民把關，不要讓民眾有食安疑慮。

而對於新北市議會若通過自治條例，中央也來一紙公文要求檢討呢？陳偉杰建議市府應該態度強硬退回公文，他認為應先釐清中央與地方的權責關係再討論後續，當務之急還是國民黨團要積極催促審查，儘快通過食安自治條例。

(中時新聞網)