行政院會明聽取經濟部「推動振興消費措施現階段成果」報告，經濟部表示，振興三倍券領取率達96％，有2289萬人；而從數位綁定，消費滿額3000即可回饋，以目前民眾請領回饋的平均消費近6000元來看，預期三倍券整體創造的商機將超過當初預估的1000億元。

經濟部表示，為協助受疫情影響的內需型產業，激發更多消費以帶動景氣回升，在疫情趨緩後，政府推出振興三倍券，各部會也推動振興消費措施，及地方政府與店家紛紛提出加碼活動響應，從經濟部統計處近期公布的調查，零售業7月終止連續5個月負成長，8及9月創下歷年同月新高；餐飲業從7月份減幅度縮小，9月也創下歷年同月新高。主計總處公布的今年上半年我國經濟成長率為0.78％，預測全年經濟成長率1.56％，是亞洲四小龍唯一正成長，在在顯示出各部會推動的振興消費措施已有顯著的成果。

經濟部指出，反觀鄰近國家，日本政府4月啟動總額約12兆日圓每人發放現金的補貼措施，但有些民眾卻將其存起來，並未充分用在消費上，7月零售業銷售額仍低於疫情前水準，補貼措施成效不彰；對照振興三倍券規劃初期，國人或有發放現金等不同的聲音，但事實證明以三倍券等振興消費措施，取代發放現金，確實發揮了振興經濟的效果。

經濟部說，振興三倍券自7月15日開放領券以來，民眾相當踴躍支持，許多商圈及店家配合政府響應，祭出加碼優惠帶動消費，業績成長超有感！為把握三倍券的加碼優惠，許多小店家也都再流通使用，充分發揮加乘效果。截至目前，已超過2289萬人領取振興三倍券，占符合領取資格者96％以上，三倍券的領用至今年12月31日，預期領用率可再提升，各部會推出的振興券使用率也達6至7成以上。從振興三倍券數位綁定，消費滿額3000即可回饋，以目前民眾請領回饋的平均消費近6000元來看，預期三倍券整體創造的商機將超過當初預估的1000億元。

(中時 )