雲林縣北港鎮鎮長蕭永義、鎮公所清潔隊隊長蘇志勇等公務員涉嫌貪瀆，想要進入清潔隊擔任正職，交付120萬至150萬元，面試時即保證錄取，約有6、7人以此方法成為清潔隊員，雲林地檢署28日向雲林地方法院聲押蕭永義、蘇志勇等4人獲准，全案擴大偵辦中。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮警、調人員組成專案小組，偵辦蕭永義、蘇志勇等公務員涉嫌貪瀆案，歷經長時間蒐證，本月27日搜索蕭永義、蘇志勇等人住所、辦公處共23處，帶回犯嫌29名、證人15名到案說明。

經檢察官訊問，認為蕭永義、蘇志勇、蔡姓商人、林姓鎮民等人，共同涉及收受金錢賄賂及圖利等犯嫌，28日向雲林地方法院聲請羈押禁見7人，經法院裁定蕭永義、蘇志勇、蔡姓商人、林姓鎮民4人羈押禁見，另有12人以1至20萬元交保。

知情人士指出，公所清潔隊隊員屬於正職公務人員，收入穩定，因此很多人想要卡位，早期外傳1個職位要50萬至100萬元，沒想到現在價碼已破百萬元。

(中時 )