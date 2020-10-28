陳家欽強調必需以「刨根追底」打擊黑幫。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市萬華區10月陸續發生3起重大暴力、殺人案件，但警方均在短期內迅速偵破，警政署長陳家欽28日前往萬華警分局，向同仁表達慰問，並期許案件要「刨根追底」，追查真正犯案動機，搗破幕後的主使及網絡。

本月5日長順街先發生竹聯幫堂口內鬥，弘仁會及明仁會為10餘萬賭債械鬥，造成1名林姓男子被刺身亡，警方循線追查，將朱姓主嫌在內的10嫌全部逮獲。

13日民和街也發生兩方人馬喬債務，衍生砍殺及開槍，萬華警方以快打優勢，1天內就將3名滋事者全數逮捕，19日漢口街宋姓男子遭人刺傷腹部，警方也在當天逮捕涉案的3人。

陳家欽28日前往萬華警分局，對同仁迅速偵破3起案件表示肯定，但他也指出，對於壓制幫派聚眾鬥毆、街頭暴力事件，不僅要儘速全力偵破以外，更重要的是要清查背後犯案的動機，以及有無幫派或是結構式的犯案。

陳家欽表示，必需統合各單位的支援及力量，強力打擊「刨根追底」，並透過優勢警力臨檢、掃蕩不法分子的圍事場所，阻斷黑幫經濟來源加以抑制，展現警察強力維護社會治安，保障民眾安全的決心。

(中時 )