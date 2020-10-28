國民黨28日舉行中常會，會前兼任國民黨發言人的國際事務部副主何志勇（見圖）出面表示，針對中天電視換照公審爭議，國民黨主張捍衛新聞自由！唯有獨立、專業的審查才能站得住腳，否則就與極權國家無異。（郭吉銓攝）

藍綠為了新聞自由，戰火從國內打到國際！國民黨國際事務部昨在推特以英文向海內外發文，搭配一張蔡英文總統穿上共產黨毛裝的網路圖片，表示「台灣人民值得擁有一個無黨派、獨立且專業的NCC。我們堅定支持言論自由。蔡總統，您呢？」民進黨今在推特發文，回嗆國民黨污衊「台灣總統」；國民黨也上推特回批「歷史上許多獨裁者最初都是民選出來的，強烈建議民進黨去多做功課並停止如獨裁者一般的行為。」

國民黨昨天在推特發文，並在推文下方連結蔡總統2017年4月7日在「鄭南榕28週年紀念追思會」強調當天是「臺灣第一個言論自由日」的總統府新聞。此舉引發民進黨及綠營人士強烈批判；國民黨下午反駁指出，在官方推特帳號上所轉載的網路圖片，目的是凸顯蔡英文政府獨裁極權、打壓台灣言論自由的現在進行式，提醒全體國人及國外朋友，在民進黨執政下，台灣即將失去新聞自由、言論自由，成為綠色一言堂；如此支持言論自由的呈現，竟然被綠媒、酸民進行政治審查，正反映出這是如何諷刺的事。

民進黨今天也推文譴責國民黨，稱國民黨昨日「污衊」「台灣總統」蔡英文的推文完全不合理，因為蔡英文是選舉產生，而毛澤東是一個獨裁者，對國民黨「不負責任」在推特上不負責任的行為感到擔憂。民進黨也說：「若要看較為精確的台灣新聞，請持續關注民進黨推特。」

國民黨國際事務部隨即發推文回應說，「若我們對民進黨的批評屬實，民進黨應當承認錯誤。歷史上許多獨裁者最初都是民選出來的，我們強烈建議民進黨去多做功課並停止如獨裁者一般的行為。」

國民黨國際部副主任何志勇指出，許多第三波民主化的國家也發生了民主倒退的現象，民選的領導人變成獨裁者，國民黨捍衛新聞自由，也捍衛民主憲政！

國民黨國際部主任李大中指出，即便是民選的領導者，並不意謂這位領導者一定會忠於民主制度與精神。打壓媒體自由與言論自由正是發生在台灣的現在進行式，絕大部份國家不敢做的事情，民進黨政府正在做。

(中時 )