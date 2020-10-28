張芸京2008年在《超級偶像》奪得冠軍並出道，然而成為歌手的這12年來，星路並非一路都順遂。她在2018年底陷入低潮，當時拼上一切積蓄、資源投入音樂事業，卻因負債累累付不出房租，獨自關在家中的她，曾嘗試吃藥結束自己的生命，所幸在最為崩潰憂鬱之時，靠信仰救回一命。

四年前，她在好姐妹藍又時支持下，發行她自認人生當中賭上一切的個人專輯《失敗的高歌》，然而事與願違，期待能東山再起的她，卻面臨了8個多月沒有工作上門的低潮。她形容自己「當時因為服用藥物而失腳重摔在地，躺在地上不得動彈的我，因為聽見這一個真實懇切的呼喚，我不停地流淚痛哭...於是我決定，要再努力的爬起來，真實去面對我的人生」

張芸京宣布將在11月7日舉辦演唱會。（經紀人提供）

幾個禮拜前她接到河岸留言老闆娘的電話邀約，讓張芸京再次回憶起這12年來珍貴的音樂歷程，重新檢視起過往點滴，決定來場「京典回憶殺」，將這些年在音樂路上最刻骨的經歷重新呈現。她將於11/7 舉辦『每個人都有一段，經典回憶殺』：張芸京音樂故事演唱會，她將帶來全新未發表的創作單曲〈冰封的孤島〉，也邀請超偶一班十強參與此次演唱會，希望能再度一起演唱他們人生當中別具意義的第一首單曲作品〈美夢成真〉。

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