台中82歲王翁整地並燃燒雜草，不慎跌落悶燒中的灰燼，全身多處燒燙傷不治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中82歲王姓老翁父子今日傍晚在沙鹿區中航路1段巷弄空地整地並焚燒雜草，老翁疑來不及走避，吸入濃煙昏倒在雜草灰燼上，手腳多處二度至四度不等程度的燒燙傷。老翁兒子發現父親倒臥灰燼無聲無息，趕緊通報消防隊員趕到將王翁送王光田醫院急救，仍回天乏術。

台中市消防局28日下午4時46分接獲雜草火警通報，立即派遣清泉分隊出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員共6名，由小隊長吳耀文帶隊前往搶救。吳耀文指出，現場雜草燃燒面積約800平方公尺，立即佈署水線搶救，並聽到民眾哭救，於火場附近發現1名倒地傷者無生命徵象，加派救護車送往沙鹿光田醫院救治。

家屬表示，該名傷者82歲王翁下午前往農地務農，疑不慎遭濃煙嗆昏，跌落悶燒中雜草堆。救護員指出，王翁臉部、胸部、雙手掌及兩腿各有二度至四度不等程度的燒燙傷、燒燙傷面積共計65％。

王翁經送沙鹿光田醫院救治，晚間6時16分已宣告死亡。警方初步了解，老翁和兒子前往整地焚燒雜草時，疑遭濃煙嗆昏，跌落悶燒中的雜草灰燼，全身多處燒燙傷，將報請檢察官相驗釐清確切死因。

(中時 )