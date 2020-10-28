行政院會明將通過內政部及經濟擬具的「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」、「土石採取法」修正草案，增訂未經許可，在我國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，刑度將由「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5000萬元以下罰金」，加重至「處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬以下罰金」。

行政院發言人丁怡銘表示，內政部擬具的「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條修正草案，以及經濟部擬具「土石採取法」第36條修正草案，已經由政務委員羅秉成等審查完竣，在明天行政院會通過後，將送請立法院審議。

丁怡銘說，為因應大陸籍抽砂船於臺灣淺堆抽砂問題，羅秉成已召開4次專案協商會議，其中，針對金、馬地區海域(禁限制水域)、台灣灘(專屬經濟海域)及領海以內水域的盜採砂石行為，已指示經濟部及內政部同步研修土石採取法第36條、專經法第18條規定，加重刑度及罰金，以收嚇阻之效。

內政部指出，這次修正專經法第18條第2項，增訂未經許可，以船舶或其他機械設備方式，在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，將刑度由原「處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5000萬元以下罰金」，加重至「處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬以下罰金」。

相關條文也同時修正，考量供犯罪用的船舶或機械設備，往往具有噸數鉅大、保管困難或欠缺船籍資料而不易拍賣等特性，這次修法也增訂同條第3項規定，經判決沒收確定後，檢方得視具體個案沒收物性質與保管方式及處所等情節，以專案報准方式，無償留供公用、廢棄或為其他適當的處置，以加速沒收物的去化。

(中時 )