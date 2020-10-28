TPU廠八貫（1342）將於11月底前掛牌上市。八貫專注TPU高階利基型產品醫療/戶外/航太救生三大主力應用 ，前3季營收11.56億元，自結EPS 2.65元。第4季歐美醫療及戶外訂單出貨暢旺；法人推估全年營收無懼疫情干擾，有望向上突破15億元，EPS上看3.2元。

八貫指出，目前訂單能見度持穩樂觀。明年在航太輕量化新產品通過認證、跨足家居型醫療產品及戶外產品轉單效益，加上新廠第二季量產，期盼全年營運展現10％增長力道。

八貫斥資近4億元在宜蘭龍德工業區新建廠房，產能增加充氣床1.3萬床、自動充氣增加2萬床，管材、其他產品產能預計增加14.4萬支，預定今年底完工，明年第2季開始量產。

八貫擁有TPU二次、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，專攻醫療、救生、戶外及航太等；去年營收14.42億元，EPS 3.08元。

今年新冠肺炎疫情肆虐，八貫醫療床、醫療管材需求大增；上半年獲利0.89億元，EPS 1.44元。前3季營收11.56億元；其中，醫療類產品營收占比從去年30％拉高到43％。

董事長劉宗熹表示，醫療床近8成出貨美國。目前美國每千人的醫療病床數量僅2.8床，遠低於日本13床、韓國12.4床，也不如台灣7.25床。川普政府已提出未來三年目標，要將美國每千人醫療病床數量大幅拉高到5床，這個布建不會是半年、一年就可完成，預料這股商機動能可望延續3～5年。

副總李宏毅補充指出，疫情帶動醫療級氣墊床及機能性布料出貨成長；目前手中仍握有訂單，能見度達明年5月，後市不看淡。戶外產品第3季出貨也已復甦8至9成。明年在航太、家居型醫療產品以及戶外產品動能加持下，營運更上層樓。

(工商 )