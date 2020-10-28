八大綜合台《娛樂百分百》推出全新企劃單元「五堅情的五四三」，預計將於11月2日推出，黃偉晉、邱鋒澤、陳零九、賴晏駒及婁峻碩合體日前穿上西裝，合體拍攝形象宣傳照，有別過去多以潮牌穿搭造型，5人難得嘗試以正式服裝亮相，黃偉晉笑稱：「感覺像一起去參加結婚典禮，一起當伴郎？！」

「五堅情的五四三」內容包羅萬象不論吃、喝、玩、樂到訪談，主題動靜皆宜。製作團隊表示，粉絲期待五堅情聚在一起挑戰新鮮事，即便只聽他們哈拉聊天，都很有看頭。拍攝宣傳照時，邱鋒澤開玩笑說：「謝謝大家今天來參加我跟零九的婚禮。」黃偉晉感同身受直呼：「真的很像是來參加結婚典禮？！」陳零九前一晚拍MV只睡3小時就又開工，在現場攝影師引導「閉眼睛」時，開心說「最喜歡這動作」。

首集內容由「五堅情」帶領粉絲在台北吃喝玩樂，陳零九分享：「拍攝完的心得就是吃很飽！最累的部分是吃太飽導致很想睡。」另外，賴晏駒會在單元裡擔任不專業日文老師，還意外發現自己大學日文課被白當，他解釋，「大學學了三年日文都被當，直到那天外景藉由會日文的工作人員糾正，才發現老師以前糾正的地方，竟然是錯的！所以會不會我本來都是對的，老師是亂當的」。

(中時 )