何蓓蓓和Gino在民視八點檔《多情城市》飾演恩愛夫妻檔，劇中她終於找到真愛，為了抵抗老公前女友的糾纏，採取「直球對決」，當場跟她坦白家庭、老公、小孩她都要，這一場戲也讓觀眾拍手叫好，直呼正宮的態度太棒了。但現實生活中，何蓓蓓表示，不可能像角色「劉加純」一樣勇敢，如果另一伴有第三者，那她就會直接退讓，因為留人不留心，與其勉強她在身邊痛苦，那就Let it go。

她和Gino從歡喜冤家到生子結婚，都深受觀眾喜愛，更有觀眾太入戲，為兩位創立粉絲團，讓何蓓蓓又驚又喜。日前何蓓蓓在拍戲空檔，揪了劇組好姐妹郭亞棠、賴慧如及張家瑋，大跳網路Kuso舞蹈「螃蟹舞」，尤其跟劇中的小姑張家瑋合跳的，更是讓粉絲笑說「大小毒姑一起跳還真可愛！」

何蓓蓓本想說，「螃蟹舞」好學又可愛，約大家跳舞放鬆拍戲緊繃心情，也驚訝郭亞棠、賴慧如跟張家瑋都很會跳，只練一、兩次眼神跟動作都十分到位。賴慧如表示，何蓓蓓還自創口訣，讓大家很快就可以背起來動作，看到成果也非常滿意。何蓓蓓不僅跟姊妹跳，還揪劇中的媽媽侯怡君一起跳進來，何蓓蓓說她真的超強，看一次就會，韻律感超強還生出口訣，讓何蓓蓓直誇讚不愧是舞蹈界高手。

何蓓蓓劇中捍衛自己愛情，讓觀眾拍手叫好。（民視提供）

何蓓蓓拍民視《多情城市》跟賴慧如(左ㄧ)及郭亞棠成好朋友。（民視提供）

何蓓蓓揪侯怡君跟郭亞棠大跳熱舞。（民視提供）

《多情城市》何蓓蓓拍戲空檔揪張家瑋合體跳螃蟹舞萌翻觀眾。（民視提供）

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