嘉義縣朴子市文化里長楊石旭為行銷朴子夜市，這周六（31日）攜手臭臭鍋業者舉辦大胃王比賽，2小時內若能吃完80碗臭臭鍋就能獲得10萬元，假設超過2人以上合格，則以速度決定優勝者。欲參加民眾，可到「幸福朴子人」臉書社團或私訊登記。

周六經常到朴子夜市直播美食的楊石旭，上周六他在臉書po文說，天氣漸冷別忘了加件衣服，也可以來夜市吃碗熱呼呼的臭臭鍋，就有網友在下方留言，挑戰里長能不能吃完一大鍋。

回到家後，楊石旭心想自己雖然吃不下，但說不定真的有高手吃得下，當天晚上又到夜市詢問業者意願，臭臭鍋老闆爽快答應，於是他們決定舉辦吃臭臭鍋大胃王比賽。

楊石旭說，每碗容量750c.c，湯可免喝完；當天比賽於傍晚5點開始，參加者需簽切結書，若身體有任何不適需自行負責。只要能吃完20碗（含）以上，全部免費，但如果無法吃到20碗，就必需自己負擔費用，報名於這周五（30日）晚上8點前截止。

(中時 )