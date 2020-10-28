新冠疫情對航空業造成嚴重衝擊。歐洲國際機場協會（ACI Europe）27日警告，如果旅客流量一直無法恢復，未來數個月內將有近200個歐洲機場面臨破產風險。

該協會估計，歐洲共有193座機場被認為面臨「嚴重風險」，為社區提供服務的地區性機場，共有27.7萬個工作崗位。這些機場一旦關閉，意味歐洲可能面臨航空運輸系統崩潰，除非各國政府盡快提供必要支持。

該協會的數據顯示，10月中旬機場旅客流量下降了70%，機場本身及航空公司營運成本都難以負擔。

(中時 )