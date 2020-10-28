受新冠疫情影響 近200歐洲機場瀕臨破產 20:382020/10/28 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲國際機場協會（ACI Europe）27日警告，如果旅客流量一直無法恢復，未來數個月內將有近200個歐洲機場面臨破產風險。圖為空蕩蕩的德國新柏林布蘭登堡機場(new Berlin-Brandenburg-Airport)。(美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情對航空業造成嚴重衝擊。歐洲國際機場協會（ACI Europe）27日警告，如果旅客流量一直無法恢復，未來數個月內將有近200個歐洲機場面臨破產風險。 該協會估計，歐洲共有193座機場被認為面臨「嚴重風險」，為社區提供服務的地區性機場，共有27.7萬個工作崗位。這些機場一旦關閉，意味歐洲可能面臨航空運輸系統崩潰，除非各國政府盡快提供必要支持。 該協會的數據顯示，10月中旬機場旅客流量下降了70%，機場本身及航空公司營運成本都難以負擔。 (中時 ) #機場 #歐洲 #新冠疫情 #旅客流量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情拉警報 資金轉進美元債市避風頭 19:112020/10/28 財經 有效控制疫情＋倚重出口 韓式復甦 歐美難複製 04:102020/10/28 全球財經 歐盟警告 2022年之前不會有足夠疫苗讓人人都能施打 16:252020/10/28 國際 全球貿易復甦 海運遠勝空運 10:492020/10/28 財經 選舉前後市場 環球收息債布局 19:302020/10/28 財經 桃機今年運量估750萬人次 32年新低 13:212020/10/28 生活 疫情衝擊經濟憂鬱症上身 醫師籲：調整腳步再出發 15:282020/10/28 健康 景氣又亮綠燈 全球疫情是隱憂 04:102020/10/28 財經焦點 股價指數期貨贏家專欄－盤勢震盪 買強空弱分散風險 04:102020/10/28 證券．權證 金門花蓮包機夯 帶動兩地新商機 04:102020/10/28 地方新聞 國際熱門新聞 幫姐姐整理房間 床下驚見十幾瓶「黃色液體」寶特瓶！真相讓網吐了 - 國際 奈及利亞候選人獲多數支持接掌WTO秘書長 - 國際 韓特秘密錄音曝光！ 承認與「共諜」合作 拜登也知情 - 國際 最大願望不只是連任 川普還有更狂夢想 - 國際 夫妻一時性起到農田玩「車震」！車身劇烈晃動 超慘結果網笑瘋 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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