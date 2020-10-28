10月初美國總統川普確診新冠肺炎增添市場變數，及美國財政刺激政策協商進展，蘋果發表5G iPhone激勵科技股上揚，英國脫歐談判朝正面發展，歐洲經濟數據表現普遍優於預期，緩和投資人對無協議脫歐的擔憂，全球股市震盪上揚，近期美國大選變數，使得全球股市趨震盪，投顧建議分批加碼美股及亞股，靜待選後的基本面行情。

總計10月台灣金管會證期局核備的1,010檔境外基金平均上漲1.00％，其中745檔股票型基金平均上漲1.49％。美國總統大選使市場觀望氣氛轉濃，壓抑美股走勢震盪，及美國重量級科技股財報、大陸五中全會、歐洲及日本央行利率會議即將登場，靜待眾多不確定性釐清的關鍵時刻，投顧建議，透過分批加碼及定期定額美股如科技、生技或公用事業及新興亞股，靜待政治情勢明朗後的基本面行情。

市場預期若美國民主黨全面執政後，將擴大替代能源等基礎建設，帶動近期史坦普500公用事業類股轉強，公用事業基金10月上漲7.92％。新冠疫苗及藥物研發好壞參半，輝瑞新冠疫苗有機會在11月下旬在美申請緊急使用授權，但嬌生及禮來製藥相繼宣布暫停新冠疫苗和抗體藥物試驗，生技基金回跌1.03％。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅表示，即將舉行的美國大選結果，將對與藥物定價有關的立法風險產生影響，但要實施會大幅改變當前生技製藥產業商業模式的立法將非常困難，參議院選情為關鍵。目前國會分別由不同政黨居多數增添通過法案的難度，如果選後民主黨贏得參議院多數席位，可能會增加未來四年通過民主黨支持的藥物定價立法的可能性，民主黨全勝被市場視為對製藥及生技產業有較大的負面影響，將密切關注情勢發展。

生技產業受惠全球人口高齡化推升醫療需求，生技製藥公司積極投入研發，以及新藥創新浪潮之結構趨勢加持，樂觀看待生技產業中長期投資前景。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利指出，受惠於公用事業公司持續投資於減少碳排放和現代化電網，基本面支持產業獲利可望維持約5％增長，燃油價格下跌及公用事業控制其營運和維護費用，消費者帳單顯示通膨壓力溫和。

儘管疫情尚未完全獲得控制，疫情對公用事業產業的獲利和股利影響溫和，相較於其他類股，公用事業股票具吸引力，持續在受監管的公用事業公司中尋找機會。

(工商 )