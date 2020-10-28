含萊克多巴胺瘦肉精美豬將在明年一月開放進口台灣，但對於萊劑允許殘量多少的標示問題及源頭如何管理，政府官員始終沒說清楚處理原則。對此，台北市長柯文哲表示，「行政院一紙公文，就要地方政府修改地方自治條例配合中央，告訴我，這就是民進黨的民主嗎？」。

柯文哲今28日在臉書針對萊豬爭議事件發文，他感嘆，關於美豬美牛進口，人民問了很多，但是得到的答案很少。

今天，只問一題就好。請問民進黨中央政府：「明年一月，臺灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？」。

他指出，過去兩個月，蔡英文總統、陳時中部長、陳吉仲主委一再強調，中央會做好產地標示，民眾如果擔心吃到含萊克多巴胺的美國豬，就看產地「趨吉避凶」。但根據9月 17日才公告的「動物用藥殘留標準」，不只是美豬，全世界要進口到臺灣的豬肉，都允許萊劑殘留，也就是說，除了臺灣豬不得使用萊克多巴胺，全世界的都可以。

柯文哲強調，他認為，當中央官員一次一次在立法院、在政論節目上宣傳：「不想吃到萊豬就不要買美豬的說法」，「根本是蓄意欺騙人民」。

柯文哲說，他一再呼籲中央政府對於萊豬的進口，「源頭管理、明白標示」兩個原則要先做好，而不是把所有責任推到地方，再耗費人力、物力去做稽查，但中央卻避而不談。「這個政府似乎已經拒絕溝通」，在資訊不透明、不對稱的狀態下，就以一紙函文強硬要求地方修改自治條例以配合中央，「告訴我，這就是民進黨的民主嗎？」。

最後，柯文哲在文末提到，自己不小心又多問了一題，沒關係，「回答我第一題就好」。「為了台灣我們會盡力配合，但不表示忍耐沒有上限」。

(中時新聞網)