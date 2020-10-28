艾力克斯和李詠嫻不只夫妻關係好，和兒子Ryder和女兒Makayla的親子關係也相當緊密，共組四口幸福之家，到底該怎麼維持良好的親子關係呢？

聊到教育小孩，兩個人的意見一樣嗎？艾力克斯和李詠嫻異口同聲地說：「NO！」

夏威夷出生長大的李詠嫻，從小受美式教育；艾力克斯雖然移民美國，但出生在傳統華人家庭，父親又是職業軍人，文化差異不同，教養方式也有落差，他們透過「開會」解決。

◎爸媽先開會，確立想法再和孩子溝通

「我們常會開會，夫妻應該要多開會，先兩個人開會，再面對小孩子，」艾力克斯解釋，和孩子溝通前，爸媽要先講好、討論出兩個共同的想法、要怎麼和孩子討論，且要互相支持。

不過夫妻開會也不容易，李詠嫻為了說服老公，會查資料、翻書，「我會先準備我的研究或資料，因為有時候新的教育方法他不接受，所以我要說服他，這其實是一種功夫。」

艾力克斯時常想教孩子對的、有效率的方法，但孩子不買單、想依照自己的想法嘗試，每當艾力克斯因此不開心時，李詠嫻則會適時提醒：「你這樣子不對！」，應該放手讓孩子試他們自己的想法，「最有幫忙的就是，我跟詠嫻常會討論，她會滿直接提醒我，有時候覺得很難聽、聽不下去，但確實需要有人跟你講，聽完你可能不是很開心，但是想一想，就會覺得『對，好像是這樣。』」

在親子關係中，李詠嫻覺得更重要的是，一定要保有親子溝通的空間和橋梁。艾力克斯對孩子要求較高，李詠嫻時常提醒，「你要讓他知道，不管做錯什麼事，永遠可以找爸媽幫忙，如果你太嚴格、太兇，他會害怕、不敢跟你講，那就危險了，」也因此當艾力克斯和孩子溝通不順利時，李詠嫻會在睡前和孩子們溝通，解釋為什麼爸爸會生氣、為什麼這樣要求，讓孩子更了解爸媽想法和故事。

在親子關係中，李詠嫻覺得更重要的是，一定要保有親子溝通的空間和橋梁。(康健雜誌提供)

◎鼓勵、尊重孩子發表意見 培養主見、想法

他們發現華人社會中，對很多爸媽而言，溝通就是命令，「我在美國長大，我看到美國人從小就懂得表達意見，父母親給孩子很多空間，他有意見、有權利決定，他就會有自信，我覺得這個很重要，但我在台灣的20年，比較少看到這樣的父母，」艾力克斯說。

他認為，從小就應該培養孩子有主見、有想法，也是成為有價值、有自信的大人很重要的關鍵，「最大的錯誤就是說『我不知道』，你一定要有想法，喜歡、不喜歡或是要做、不想做，一定要有意見，我不管你的意見是什麼、對不對，但每件事你都要有自己的想法。」

而且孩子說出他的意見，父母要聽、要配合，「我們是一個Team，所以每一個人都要有意見、都要尊重，輪流聽大家的意見，」李詠嫻補充。

◎課業不是唯一 多方學習不設限

隨時代變化，不再是「萬般皆下品，唯有讀書高」，受美式教育的兩人不像傳統華人父母「把成績當成唯一」，而是抱持開放態度，讓孩子們挖掘自己的興趣。

「孩子需要完整的學習，包括藝術、音樂、閱讀等，不是所有時間跟體力都放在學校，因為我不知道他們以後會想做什麼行業，」不限制孩子發展，李詠嫻希望從小就讓孩子多嘗試、接觸，找到有興趣的方向，為孩子拓寬未來人生的選擇。

只要孩子開口說想學，他們就會認真找老師、找教練，讓孩子嘗試，甚至陪著孩子上課，但想學可不能只是玩玩而已，「會跟孩子說『你要認真學，你也要投資你的時間』，我們會和孩子討論，至少要學多久才可以放棄，設定一個目標，像哥哥想學網球，他也很認真學了2年，那如果他想換好一點的網球拍，有時候也要負擔一些費用，」一樣利用「開會」討論、訂定KPI，也讓孩子學會對自己的選擇負起責任。

◎旅遊設定個人目標 全家一起實踐

除了鼓勵孩子學習，艾力克斯從小特別注重帶孩子旅遊、體驗不同文化，他認為，旅遊的每件小事，都能成為開拓孩子視野的契機，「小朋友去不同國家會看到不同文化，像是語言的不一樣、吃飯方式、吃飯時間也不一樣，會讓你張開眼睛，發現：哇！世界真的很大！」

他舉例，華人國家大多6點左右吃晚餐，但西班牙是晚上9點才開始吃，先喝酒聊天，拖到10點才點餐，11點主菜才上，12點多才吃完，「每個國家文化都不一樣，這些都可以學習、多了解，不只小孩，對我來說也是一種新的認識。」

旅遊同樣也是凝聚、增進家庭關係、親子感情的方式，他們每次旅遊，都會訂定個人的旅遊目標，全家人一起實踐，創造共同回憶，「我去過紐約好多次，但都沒去看自由女神，但去年到紐約，妹妹說她想爬上自由女神，雖然那天下著大雨，不過我們大家都陪她去，是個很難忘的一天，非常開心！」

◎陪著孩子一起嘗試 打造「Quality time」

儘管因為疫情難以出國旅遊，今年夏天，艾力克斯和李詠嫻幫全家人報名了潛水課程，帶著兒女探索海底世界、和海龜相見歡。

「小朋友其實很多東西對他們來講是新鮮的，他們不了解、可能會怕，但你就要陪他們一起嘗試，」艾力克斯分享，我跟詠嫻一直想學潛水，其實一開始小朋友有點害怕，但慢慢接觸、慢慢學習就比較沒那麼害怕，而且只要一潛水就覺得好好玩、好開心，也培養了全家人共同的興趣。

李詠嫻笑說：「我覺得我們還算滿幸運，因為我們兩個就很愛運動，所以很多東西都可以陪著他們一起玩，像是我們去夏威夷，就陪著他們去衝浪，其實爸爸媽媽陪著做的話，小朋友會更開心，」無論是一起陪著孩子們一起嘗試、還是一起考證照，對李詠嫻來說都是和孩子一起創造很特別、難忘的經驗。

「雖然可能比較累，但是你就是要陪著他一起做，要有一顆小孩的心，就是要去玩，有時候真的會滿好玩的，但是就是要花時間、體力，」艾力克斯希望藉此培養孩子勇敢嘗試、接觸新事物的心態。

在生活中的陪伴也很重要，許多家庭的狀況是，儘管全家人都在家，大家卻各自待在房間、或各自面對著各種3C產品，沒有好好交流、相處。艾力克斯和李詠嫻認為，打造「Quality time」很重要，也就是親子間的寶貴時光，指父母親排除工作干擾和外界雜務，專心致志和孩子們相處歡聚的時間，「小時候每週六會全家人一起玩桌遊，現在孩子大了，有時候因為時間、工作關係沒辦法全家一起參與，我就會想辦法儘量一對一陪他們，」李詠嫻說。

她也舉例，像哥哥喜歡看動漫，雖然我不懂他為什麼這麼愛，但我會請他選一些動漫，我陪他一起看，也因為這樣才發現，原來他看的動漫是滿有內容和深度的，也讓我更能了解他的想法和心情，「我覺得家長要願意陪伴，你才會愈來愈了解他，你們的感情會愈來愈好。」

不難發現，多溝通、陪伴是艾力克斯和李詠嫻打造親密親子關係的重要關鍵，所有關係都需要靠時間累積，透過溝通和陪伴也愈來愈能了解孩子的想法，自然也能拉近彼此距離。

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(中時新聞網)