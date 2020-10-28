統計10月以來台灣金管會證期局核備的246檔債券型基金，平均下跌0.31％，目前靜待眾多不確定性釐清，投顧建議，現階段採取攻守兼備的多元配置，包括納入高評級的伊斯蘭債券及美國平衡型基金，降低投組波動。

美國眾議院議長裴洛西稱財政刺激協商取得進展，公債市場先行反應財政支出擴大的利空，加上大量公司債發債的排擠，推升10年期公債殖利率彈升，一度接近6月高點至0.8562％，美國公債基金10月下跌1.13％。德國8月製造業訂單表現強勁，市場正面看待第三季經濟復甦表現，英國脫歐談判於部分關鍵議題取得共識，雙方可能於部分領域達成微型協議，預期歐洲央行12月可能加碼購債計畫5,000億歐元，激勵歐洲高收益債基金上揚0.76％，領先各類債券。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．科弗指出，隨著美國11月3日大選逼近，加上美歐疫情再啟的擔憂，環顧全球央行利率多已降至低檔，後續再降空間有限。各國因應抗疫、財政支出擴大的振興方案將導致政府債務上升、償債品質惡化，因此債券投資宜嚴選或先側重具備低波動及低相關性的券種，例如防禦力較佳的伊斯蘭債。

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