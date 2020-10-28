外貿協會董事長黃志芳(中)、AIT處長酈英傑(左二)、敏成公司董事長古思明(右一)、緯創醫學科技副總經理莊詔仁(左一)及AIT經濟組副組長邵藹帝(右二)，今在台北國際會中心於越南舉行的印太論壇中連線，分享台灣醫療抗疫模式。（圖：貿協提供）

第三屆印太商業論壇（IPBF）今日(28日)於越南河內採「虛實整合」方式登場，台灣首度以「新冠肺炎台灣模式：打造醫療產業的公私部門夥伴關係」主題爭取到參與機會。

外貿協會董事長黃志芳與台灣醫療產業知名企業敏成董事長古思明、緯創醫學科技副總經理莊詔仁分別於會議中發表演說，分享台灣在醫療防疫方面公私部門夥伴合作的經驗；AIT處長酈英傑、經濟部國際貿易局長江文若以及國內企業界代表也在場參與或觀看。

去年此時，黃志芳與酈英傑曾共同率領台灣代表團參加第二屆印太論壇，今年的印太商業論壇，台灣首度在主題會議中登場。對於台灣抗疫經驗，黃志芳表示，外貿協會於今年6月啟動防疫國家館，透過數位平台整合超過20家醫療機構與2,000家以上民間企業，打造台灣成為亞洲防疫中心。除透過線上分享防疫經驗、安排醫療視訊會議及採購洽談。未來將結合新南向政策，與印太地區醫學專家緊密鏈結，共同推動醫療產業合作。

本屆論壇於10月28至29日在越南河內舉行兩天議程，是東協地區相當重要的活動，由美國商會與越南工商會共同主辦，討論關鍵產業(如能源、基礎建設、數位經濟、健康照護等)企業環境發展，發掘公私夥伴新機會。

(中時 )