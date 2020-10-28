中華醫事科技大學護理系年度盛事加冠典禮。(曹婷婷攝)

305位男女未來的南丁格爾，在接受師長加冠後，逐一點燭傳光。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學護理系年度盛事加冠典禮今天舉行，305位男女未來的南丁格爾，在接受師長加冠後，逐一點燭傳光，宣誓效法南丁格爾的精神，忠貞職守、盡力提高護理專業標準，協助醫師診治。今年女護生257人、男護生48人，學生接受加冠後系上就安排臨床實習，到醫療院所實際參與病人的護理照顧實務。

中華醫大護理系加冠典禮向來於每年5月護師節前夕舉行，惟今年受新冠肺炎疫情影響，許多大型集會活動被迫延後，加冠典禮也延到現在才辦，與會各界貴賓、學校師長和加冠生，依規定全程戴口罩參加，留下珍貴防疫畫面。

女護生接受老師配戴護士帽、男護生則以別名牌代替，加冠完成後，由系主任唐景俠在南丁格爾肖像前點燭引光，再交棒給20位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，薪傳南丁格爾生生不息的護理精神，氣氛莊嚴感人。

加冠生代表陳昱安、林冠呈帶領全體加冠生宣讀護理誓詞，誓言效法南丁格爾忠貞職守、盡力提高護理專業標準，竭誠協助醫師的診治，謀求病人的福利。宣誓後全體加冠生並合唱南丁格爾紀念歌，讚揚南丁格爾的護理精神。

中華醫大校長曾信超致詞勉勵加冠生，護理科系是華醫創校的基石，52年來為醫療界培育無數護理人才，期盼大家要紮實學好護理專業知能，無論去臨床實習或日後就業都要發揮所學，給予病患貼心細心照顧。

(中時 )