32歲李先生半年前開始，因左臀近肛門處反覆腫痛及產生分泌物，本以為是痔瘡發作未予理會，直到症狀頻繁發生到嘉義長庚醫院就醫，被診斷罹患複雜性的穿括約肌肛門廔管，接受新式廔管鏡治療，精準的破壞廔管結構，排除肛門失禁的風險，經過3天休養即恢復正常生活，症狀也未再復發。

大腸直腸肛門外科醫師黃政義表示，肛門廔管多好發於男性，起因多是肛門齒狀線上的腺體發炎化膿形成肛周膿瘍合併疼痛，傷口復原過程，約一半患者會在肛門內開口與肛周傷口逐漸形成管狀通道，繼而慢性發炎且反覆有膿狀分泌物或膿瘍產生，甚至因膿瘍需反覆接受切開引流手術，形成複雜性廔管。

黃政義說，肛門廔管分成在表淺位置的單純型廔管與穿過括約肌的複雜型廔管。單純型廔管因為影響括約肌少，傳統廔管切除或切開手術，即可數日內恢復日常生活；但複雜型廔管進行傳統根治手術傷口大、照顧不易且有排便失禁風險，手術後復發機會較高。

黃政義說，複雜型廔管可使用傳統掛線引流手術，避免肛門括約肌功能的受損，但傷口疼痛及影響工作時間過久，病人接受度不高。肛門廔管內視鏡微創手術為新式手術，近年逐漸成為歐美國家治療複雜性肛門廔管的主流，有傷口小、術後疼痛輕、復原快等優點。

黃政義也提醒民眾，反覆便秘及腹瀉都容易造成肛門周邊組織發炎，平日應減少攝取過多高油刺激性食物，不宜久坐久站，保持良好排便習慣；如果自覺有肛門膿瘍或廔管的相關症狀發生，建議盡速就醫檢查，才能降低手術的困難度，提高治癒機率。

(中時 )