國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文，直斥中央政府函令縣市政府不得禁止瘦肉精豬肉販售，反觀行政院所屬各機關卻可以自行宣布禁止使用萊豬。（郭吉銓攝）

國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文，直斥中央政府函令縣市政府不得禁止瘦肉精豬肉販售，反觀行政院所屬各機關卻可以自行宣布禁止使用萊豬，教育部主管的學校營養午餐不吃、體育署說國手不吃、內政部警政署警察不吃、國防部主管的軍人不吃、退輔會主管的榮民不吃，痛批「中央要地方同調？行政院內部卻可以不同調？」並質問民進黨政府「人民重要，還是蔡英文重要？」

江啟臣說，教育部、體育署、警政署、國防部、退輔會均為行政院所屬機關，逕自宣布禁用瘦肉精，與行政院不同調。這些部會首長，都是人民間接授權的政府機關，地方自治條例是由人民直接選舉的「議員」通過決定，人民間接授權的行政機關可以，人民直接授權的自治條例卻不行？「請問民進黨政府、請問蔡英文總統，你的標準在哪？你的心中還有人民嗎？」

「禁用萊豬不敢立法，口頭承諾你敢信？」江啟臣指出，教育部、體育署、警政署、國防部、退輔會，逕自宣布禁用瘦肉精，但每當國民黨在立法院要求行政機關提案明確訂定法律禁止，卻多次遭到民進黨立委封殺。民進黨一方面口頭承諾拒用萊豬，卻不敢立法，這種行為就是跟人民對賭，賭家長會忘記，賭軍人會忘記，賭警察會忘記，賭榮民會忘記，等到大家都忘記，就可以大方使用萊豬，完全不違反法律！

他說，依據地方制度法規定，衛生事項同樣屬於地方自治權限，根據大法官第498號、第738號解釋，地方政府可「因地制宜」制定更嚴格之規定，請問法律大過憲法嗎？還是蔡總統的一道命令就是憲法？就是聖旨？中央若要地方政府配合修改自治條例，請先說明為什麼行政院所屬可以禁止？若要落實學童不吃、國手不吃、警察不吃、國軍不吃、榮民不吃，請各機關發布行政命令正式公告，修正相關法令禁止使用瘦肉精，敢說卻不敢立法，還有臉要求地方政府配合嗎？

「憲法說可以，只有民進黨說不行？」江啟臣強調，地方政府強制規範「禁售瘦肉精豬肉」，論法可依據憲法「地方自治」的保障，論理根據多次民調至少超過7成的民眾不願開放萊豬，民進黨政府禁止地方政府訂定更嚴格的規定根本毫無理由！

(中時 )