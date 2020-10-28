全台百貨業周年慶戰火延燒，除了秋冬保暖商品需求量大增有助拉抬買氣外，大江購物中心更加碼於11月4日至30日推出餐廳美食版周年慶，集結館內59家餐飲推出促銷活動，首12日聯名卡友指定餐飲店櫃刷卡消費，單筆滿千元最高可得270元電子現金券，APP會員單筆消費滿999元可得100元。

此外，周年慶期間全館指定店櫃累計消費滿4,800元送400元，內衣與香氛店櫃單筆消費滿3,000元送300元。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，餐廳版周年慶已邁入第三年，今年除了超優惠餐點外，不限金額皆可參加抽獎，最大獎是近期熱門國旅行程像是「合歡山暗空公園雙人摘星之旅」等，假日還有大胃王競賽、小小廚神和首次舉辦「POTLUCK PARTY」等一連串活動登場，有望再吸一波人潮。

大江表示，10、11月對百貨業來說是挑戰月，前半場有同業周年慶促銷大戰，後半場有電商雙11網路搶單競爭，在雙面夾殺壓力之下，藉由獨家特色餐飲品牌的優勢增加來客數，可望帶動全館業績成長。

(工商 )