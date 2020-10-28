世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）本周挑戰在奧地利首都維也納進行的第一儲蓄銀行網球賽，第一輪差點大意失荊州，一度連丟4局的他及時回穩，最終7比6（8比6）、6比3擊退同胞克拉吉諾維奇（Filip Krajinovic），拿下個人本季40場比賽的第38勝。

這是喬柯維奇於本月中法網男單決賽直落三飲恨西班牙名將納達爾後首場賽事，也是他個人繼2019年11月台維斯盃男子團體賽後，第一場室內網球賽，一開始似乎還在適應球場，兩度遭到破發，雖然將戰線逼進到搶七局，仍一度5比6落後、讓對手先出現盤末點。

不過喬帥也不是輕易放棄的選手，首盤搶七局躲過盤末點之後搶下，第二盤打來更佳有信心，賽後他說：「第一盤我很幸運，我跟克拉吉諾維奇是好朋友，我們一起訓練很多次，要跟這麼熟悉的朋友競爭很不容易。克拉吉諾維奇是個好人，我從他還很年輕時就認識他、跟隨他，想以朋友或導師身份陪著他。」

喬帥並說：「這不是我第一次在一場巡迴賽打出不太理想的開局，之後每天我會越來越進步，朝對的方向前進。」

(中時 )