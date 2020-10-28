高雄六龜分局本月連續發生2起員警酒駕，市長陳其邁震怒，要求將酒駕員警2大過免職，轄區分局長也加重記過，展現鐵腕作風，但高市議員黃紹庭28日在臉書批評，警政是中央、地方一條鞭，陳其邁並非員警的直屬上級長官，人評會議也還沒開，光憑市長「隔空下指導棋」，「這場秀是不是演太大了？」

黃紹庭強調，他贊成陳其邁祭出鐵腕遏止員警酒駕，警察身為執法人員，本該以身作責，這一點無庸置疑，但員警們透過國家考試取得公務人員資格，工作權也必須受到一定保障。

他質疑，在全民齊聲譴責「酒駕」行為的同時，陳其邁既非該員警的直屬上級長官，且要解職一名公務人員所要召開的「人評會議」也尚未召開，「光憑陳大市長『隔空下指導棋』地要求警察局該如何懲處，會不會表演過頭？」

黃紹庭指出，警政署今年2月頒布「警察人員駕車安全考核實施要點」，修正官警酒駕或拒測一律記大過，若情節重大或再犯者則祭出免職處分，不過，此次被陳其邁要求記2大過解職的員警在勤餘酒駕被逮，並非上班期間，且在8年前所犯的酒駕處分輔導教育管制也早已結束，在法律不溯及既往的精神及原則下，警政署今年初才頒布的新規定，怎能溯及適用到102年的案子？

他說，陳其邁如此「撈過界」、「下指導棋」的處理方式，造成基層員警的心寒與反彈，到底對防制酒駕是加分？還是減分？更遑論整個懲處過程違反程序正義，因人設事，令人不寒而慄，並諷刺陳其邁「『邁意』凌駕法令，果然是超越法律的男人」。

(中時 )