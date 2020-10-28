為了想要與男友擁有「血緣」的小孩，這位媽媽竟逼迫自己女兒當代理孕母，來自墨西哥的女子，因為曾動過結紮手術，已經無法再次受孕，但她非常想與男友生孩子，逼迫10歲女兒幫她「完成夢想」，甚至要男友直接硬上，性侵得逞。

事發於2014年9月，狠心媽媽安潔莉莎（Angelica），先是詢問10歲女兒，「可不可跟妳借肚子」，女兒年紀雖然還小，但仍知道這件事非常奇怪，馬上就拒絕媽媽，此舉讓安潔莉莎相當生氣，認為女兒沒替自己著想。

安潔莉莎沒有意識到自己行為非常過分，不滿女兒不當自己的代理孕母，竟要求男友性侵女兒，直到受害女童將這件事告訴阿姨，家人才趕緊報警逮人，整起荒唐事件也隨之曝光。

新聞事件引起社會輿論撻伐，而安潔莉莎得知警察在找她，展開逃亡生涯，歷經多年後，才終於逮捕到安潔莉莎，目前她被關押在拘留所，面臨兒童性虐待罪、家庭暴力罪起訴，仍在等待判刑。

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(中時新聞網)