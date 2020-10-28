台鐵永康至新市火車站間今天一早7點24分一列行駛南下東正線3137次區間車，行經烏水橋平交道附近路段，司機員察覺鐵軌感覺有高低落差，不像一般石頭，立刻通報值班站長徐銘燦，徐隨即聯繫後方7點30分的3709次區間車司機員慢行查看，目測鐵軌疑似斷約10多公分，立刻回報站長，事後證實斷軌19公分，立刻封鎖，也避免後方自強車行經，恐釀更大風險。

台南市永康至新市等火車站之間的烏水橋平交道附近，今天上午因為此一斷軌意外，緊急封閉2.5小時搶修，永康站從值班站長到2路過行駛的區間車司機員第一時間做出明快判斷，化險為夷，因為，後方將接踵而來的是自強號，萬一高速行駛，後果很難預料。

徐銘燦說，不論斷軌幾公分都是風險，2列車司機員因為是區間車，加上即將進站都放慢速動行駛，但後方自強號不停靠永康站，高速行駛有一定風險，當下立刻封鎖，調撥西正線單線雙向通行。

(中時 )