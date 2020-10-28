基隆市議會28日舉行第19屆第4次定期會，市長林右昌在施政總報告時表示，基隆捷運拍板定案是跨出30年來最重要一步，將打開大台北首都圈產業流向市港的水龍頭，並重新定位基隆是台灣的海洋國門城市。

林右昌表示，日前經交通部舉行「北北基軌道路網政策溝通平台」會議，其中涉及軌道建設，決定將與雙北市民汐線整合，運量將提升三倍之多，升級為中運量系統，終點站採地下化延伸銜接南港站，是基隆捷運跨出30年來最重要的一步。

林右昌指出，未來基隆捷運將可轉乘文湖線、板南線和民汐線，打通雙北交通任督二脈，讓通勤與觀光更加便利，更會將大台北首都圈產業廊帶延伸至基隆市港，將吸引更多廠商進駐、新創產業群聚發展，帶給下一代更多機會，會是打開大台北首都圈產業流向市港的水龍頭。

此外，市府為讓基隆優秀青年留鄉創業，挖掘有地方特色的產業，開發具創生潛能的場所，匡列太平山城、孝三路、義二路、正濱和平島地區等四大基地場域，邀請在地青年參與共營，2021年也將舉行基隆城市博覽會，林右昌說，透過博覽會，做為基隆邁向未來的新起點，共同為城市再造注入活力，創造市民認同感。

(中時 )