距離含萊克多巴胺美豬開放只剩不到2個月，許多民眾對於食安的疑慮仍未消除，也擔心會不小心吃到萊豬。藍委費鴻泰28日在立院質詢農委會主委陳吉仲時，提問為何陳時中鼓勵大家吃萊豬，自己卻說有三高不能吃？同時，他更怒嗆陳時中這樣的發言很不要臉。

費鴻泰表示，陳時中鼓勵大家吃來豬，但當人家問他，「部長，你要不要示範給大家看」，他說自己有三高，所以不能吃萊豬，並像陳吉仲提問，「可不可以，對陳時中位什麼講這麼不要臉的話，你幫他來說明一下？」

不過，在陳吉仲試圖說明時，費鴻泰對他的回答似乎不太滿意，便打斷他的發言再次追問，「聽我講完，為什麼有三高的人不能吃萊豬？」

對此，陳吉仲回應，「我主管農業，每個消費者有自己的選擇…」，而費鴻泰則是繼續強調問題，並再度開嗆，「你當主委，就算不是學醫的專業，聽也聽多了，因為會造成心血管的疾病嘛！」

費鴻泰還忍不住直言，「所以陳時中別人死都沒關係，他不能死？」陳吉仲趕緊解釋，「時中部長不是那個意思，只要有食安…」但費鴻泰接著說，「他就是這樣說的，我就是這樣子在問他的。」

費鴻泰質疑陳吉仲，不要只為了那個位子，前後講話不一樣，「你陳吉仲講話，跟陳吉仲主委講話就不一樣」，並再度怒嗆陳時中，「陳時中我真的講他，我真的講很不要臉，鼓勵大家吃萊豬，自己有三高所以他不吃」。

陳吉仲也回擊，「你在這裡講時中部長，我覺得對部長也不公平」，費鴻泰則回嗆，「我當過他面前講過，你都不敢講，別人可以死，你們就不能死，你們的命有那麼重要嗎？」

(中時新聞網)