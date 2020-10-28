美大選、疫情 抑制金價跌幅 20:592020/10/28 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際金價28日雖因美元走揚而疲軟，但下周美國總統大選籠罩不確定性，加上歐美新冠肺炎確診數再創高，侷限金價跌幅。倫敦現貨金價周三跌0.3％，來到每盎司1,900.52美元；紐約期金跌0.5％，來到每盎司1,902.30美元。分析師指出，金價走勢受到美元指數牽制，金價持續區間震盪，透露出投資人對民主黨能否壓倒性勝選存疑。 (工商 ) #金價 #每盎司 #跌幅 #美大選 #國際金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國大選全球股市震盪 分批加碼美、亞股 20:292020/10/28 財經 美大選倒數 超前部署消費趨勢主題 19:112020/10/28 財經 美大選加疫情兩變數 法人：多重布局降風險 16:592020/10/28 財經 《金融》星展銀：美大選對風險性資產影響中性 相對看好美股 17:222020/10/28 財經 科技業 仍是市場主流 04:102020/10/28 投資理財 《國際金融》疫情、新冠紓困、微軟利空罩頂 美股期貨走跌 10:512020/10/28 財經 工商社論》美國總統大選的政黨定位 04:102020/10/28 財經要聞 《日股》歐美疫情升溫＋美國大選逼近 日股連3跌 16:142020/10/28 財經 美大選前只剩利空衝擊 道瓊期指盤前重挫逾400點 17:502020/10/28 財經 《商情》黃金亞洲電子盤回落 14:492020/10/28 財經 財經熱門新聞 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 新一波疫情炸開！美股開盤大跌550點 VIX指數狂飆逾13％ - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 九份定居 煩惱忘光？ 居民爆看到這群人拳頭都硬了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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