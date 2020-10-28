國際金價28日雖因美元走揚而疲軟，但下周美國總統大選籠罩不確定性，加上歐美新冠肺炎確診數再創高，侷限金價跌幅。倫敦現貨金價周三跌0.3％，來到每盎司1,900.52美元；紐約期金跌0.5％，來到每盎司1,902.30美元。分析師指出，金價走勢受到美元指數牽制，金價持續區間震盪，透露出投資人對民主黨能否壓倒性勝選存疑。

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