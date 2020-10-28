藥華藥（6446）仲裁風暴未息，48億賠不賠？28日AOP發文表示已寄發帳單，要求藥華藥支付款項；藥華藥則指出，仲裁結果有諸多爭議，不排除提出後續的因應措施，而為捍衛股價，也將買回3,200張庫藏股。

AOP Orphan創辦人兼首席醫療長Rudolf Widmann表示，國際商會判斷已確認AOP與藥華藥間的合約仍然有效，AOP有權要求藥華藥支付約1.43億歐元的賠償金，該公司已寄發帳單，要求藥華藥支付賠款。

藥華藥執行長林國鐘表示，該仲裁的結果仍有諸多爭議，內部已決定將透過律師團隊，與合作夥伴AOP談論仲裁案罰金，由於治療真性多紅血球症（PV）新藥 BESREMiR，除了已取得歐盟和台灣藥證外，明年也可望陸續取得美國、韓國藥證，其時程將不受仲裁案影響。

林國鐘說，最壞的已經過去，如今雨過天青，將加強與AOP合作，創造雙贏。藥華藥重心仍以美國市場為主，由於FDA的審核進行順利，期待明年3月取證。

另外，海外地區布局也持續拓展，由於PV為罕見疾病，目前歐盟的價格還不錯，以德國藥價來看，一支單價約2,700歐元，療程約需使用26次，一年治療費用上看10萬歐元（約新台幣332萬元）；瑞典藥價則為每支2,400歐元，整體銷量不俗，對未來的藥華藥的業績應有不錯的貢獻。

連日來因仲裁案的48賠款，股價已跌破百元大關，目前已來到79元價位的藥華藥，28日董事會已通過，將自29日起至12月28日止，實施3,200張庫藏股，買回價格區間57-126元。若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

藥華藥表示，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率，若以每股126元買進3,200張計算，買回股份總金額上限4.03億元。

(工商 )