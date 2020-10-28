袁惟仁大姊怒嗆陸元琪「不聞不問」女兒親自回應了

袁惟仁（小胖）前年10月在上海不慎跌倒引發腦溢血，並發現腦內腫瘤，前年底返台開刀治療後，已至少瘦20公斤，他去年已回東部老家休養、復健，豈料近來傳出他又因跌倒導致昏迷，住在加護病房，26日是他7天觀察期的最後1天，還未脫離險境，不過袁惟仁的大姊袁藹玲28日發文痛斥袁惟仁的兒女2年來不聞不問，都是袁惟仁的二姐在貼身照顧，他的兒女卻不時對外傳達對袁惟仁的思念，袁大姊直呼：「寡廉鮮恥」。

袁惟仁女兒袁融隨後忍不住發文，「2020.10.28今天是我第637天沒見到爸爸，這近兩年的日子裡 我和二姑姑有保持一定的聯繫，也時常會通視訊看看爸爸，和爸爸說說近況，也會和姑姑關心爸爸的現況，一直以來我和哥哥都很想下台東探望爸爸，我們努力過生活 一顆心也掛念在爸爸身上。」

袁融提到2019.02.14當天從學校放學，「我獨自從淡水往榮總醫院，要去探望爸爸，那天爸爸從加護病房轉到普通病房，所以我不清楚房號，到醫院時我打了通電話給奶奶，想跟奶奶詢問爸爸當時的病房房號，奶奶給我的回應則是你們不用來看爸爸了，當時的我無助向櫃檯查詢病房，醫護人員回覆我，家屬也不能查詢，當天我就回家了。就在那之後爸爸轉院到台東 ，一切我們都無從得知」。

他們直到今年7月，「二姑姑加上了我的Line，我才終於得到一個窗口，能直接得知爸爸的消息，當時我詢問二姑姑能否讓我和爸爸視訊，二姑姑也答應了，從那時候開始，時不時就會和爸爸視訊，看看他的進步，我也一直在尋求方式，讓我和哥哥去見爸爸。」她坦言至今都有保持與二姑姑的聯繫，「二姑姑也時不時叮囑我和哥哥要放心，這兩年沒有不聞不問，我們都很掛念他，只希望大人之間的糾紛，別影響到我們父子父女間。」

(中時 )