桃園市52歲陳姓前員警2015年任職中壢警分局時，竟和曾姓、董姓、李姓男子勾結，曾男先向劉姓組頭下注六合彩後，陳男出面逮捕劉，並在開獎後，假造中獎簽單換掉查扣的簽單。組頭懷疑有異檢舉，曾男等人28日依照與公務人員共犯利用職務上機會詐取財物未遂罪處3年至3年4月有期徒刑、褫奪公權3年，可上訴。至於陳男則是案發後棄保潛逃，至今還在通緝中。

法院指出，陳姓男子在2015年任職中壢警分局中福派出所時，和41歲曾姓男子、53歲董姓男子、36歲李姓男子合作，由曾向劉姓六合彩組頭下注16萬元。隨後陳出面逮捕組頭，並查扣簽單。

曾男及鍾男在六合彩號碼開出後，模仿組頭字跡，假造中獎的簽單號碼。陳姓員警隨後把改過的簽單號碼調包。曾男在事後一直打給劉男，稱自己中了1370萬元，組頭懷疑有異，並未支付，事後到地檢署開庭時，向檢察官檢舉。

檢方偵辦後，發現是陳姓員警搞鬼，陳遭到免職，4年前潛逃大陸，桃園地檢署目前還在通緝中。而曾男等人則因為被監視器錄下，曾在派出所與陳姓員警頻頻接觸。雖然3人否認犯行，但法院審理後，依照與公務人員共犯利用職務上機會詐取財物未遂罪判處曾男3年4個月、董男3年、李男3年，皆褫奪公權3年，可上訴。

(中時 )