從沙漠吹來乾燥高溫空氣，使南加州再次出現森林野火，周一，橘郡(Orange County)發生2處起火點，然後快速蔓延，迫使成千上萬的加州居民撤離。

半島電視台報導，橘郡消防局（OCFA）表示，雖然動員了14架直升機與750多名消防員，但是野火範圍廣大，難以控制，火災在一夜之間從周一晚的2900公頃，增長到4500公頃。

消防局表示，有2名消防員在撲滅大火的過程中受了重傷，身體遭到二度和三度燒傷。

官員們說，洛杉磯南部的聖安娜山區( Santa Ana Mountains )也發生大火，危急爾灣(Irvine)的安危，因此9萬多位居民必須疏散。

自今年年初以來，今年的野火席捲了整個美西3州，包括加州、奧勒岡州與華盛頓州，燒毀了超過6,400平方英里（16,500平方公里）的林地，造成31人喪生，數千所房屋被毀。

(中時新聞網)