大陸廣東廣州一名高三生惠利（均為化名），趁著同房室友知恩不注意，拍下醜照並轉發至班級群組，使得知恩遭同學嘲笑，個性變得相當孤僻且憂鬱，半個月後竟想不開服藥結束生命。

據綜合陸媒報導，惠利與知恩兩人是廣東某中學的學生，兩人為同一寢室室友，2019年2月21日午間，惠利將知恩趴臥在床照鏡子的醜照，發送至班級的群組裡，知恩發現後不斷地要惠利收回訊息，但因為收回訊息有一定的時間內，超過後便無法收回，使得照片就在班上同學間傳開，甚至開始會以嘲弄的口吻嘲笑知恩。

至此之後，知恩便產生憂鬱傾向，個性也變得相當自卑且消極，前前後後進入醫院治療兩次，被醫生診斷為憂鬱症，並要家屬盡陪伴義務，父親也在知恩的手腕上發現不少自殘的痕跡，甚至服用大量藥物，想藉此結束自己的性命，所幸，家人及校方即時發現，才未釀成悲劇。期間父親曾向當地公安局報案，但公安局認為知恩手上的傷是自己所為，不予處理。使得他又再度地向教育部門反應，以至於校方主任得知此事後，將惠利進行了口頭告誡，並要求她向知恩道歉。

惠利於知恩住院期間，以通訊軟體發了訊息向她表示：「那天我拍你照片的事我很抱歉，當時一個毫無惡意的無聊之舉，只是一次的無聊之舉，卻增加了你的心理負擔，是我太輕率太隨意太自我，沒有換位思考這樣的舉動會可能給你帶來多大的誤解。」知恩康復後，校方也將兩人的安排在不同間宿舍，但兩人的心結並未此而解，知恩甚至起訴了惠利，並告訴法官：「惠利經常將她的私人物品丟至垃圾桶、反鎖宿舍大門，更惡劣地拍照到班級群組霸凌她。」

法院認為，惠利的行為已涉及侵犯隱私權，至於將私人物品丟棄一事，廣州中院鑑於該行為的影響後果較為輕微，且在本案病歷中並未提及上述誘因，故相應侵權責任在本案中不予認定。法院終審酌定，應由惠利對知恩的損害後果承擔50%的賠償責任。根據計算，惠利應賠償8900.17元（人民幣），而小靜在二審訴訟期間，明確表示同意補償1萬元，法院予以認可，於是改惠利向知恩支付補償款1萬元。

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(中時新聞網)