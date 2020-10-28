朱琦郁展示主持尾牙禮服。（圖／APO工作室提供）

前財經主播朱琦郁從媒體圈轉戰主持圈後，在一場晚宴主持上爆紅，隨後晚宴、尾牙、春酒主持接不停，但去年受到新冠肺炎影響，不少公司的尾牙和春酒都停辦，反制今年不少公司活動預算提升，都打算擴大舉辦，也讓朱琦郁邀約接不停，甚至已經接到明年2月，她也透露尾牙主持秘訣，讓外商老闆都超滿意。

朱琦郁近期除了主持活動外，也主持房產節目，在一段推薦房產的直播後，竟瞬間賣出5間房子，銷售額創下破億佳績，成為「房地產帶貨女王」，還收到海外邀請與不少代言詢問。她近來開始展開尾牙活動的主持準備，受到今年「報復性尾牙」影響，來邀約廠商比過往多許多，甚至已有一個月12場以上的活動。

朱琦郁為年底活動做好準備。（圖／APO工作室提供）

在主持活動上懂得和老闆應對進退的朱琦郁，這幾年吸引不少公司固定邀請她主持，曾有百大企業的老闆稱她為「幸運女神」，因為她每年主持過後，當年的業績都會達標，讓老闆大讚相當開心，也因英、日、中、台語都通讓不少外國廠商都和她相談甚歡，在幫員工要加碼時也順利許多，讓員工和老闆都十分滿意。

(中時新聞網)