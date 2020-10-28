神隱1年！性感女星罹胃癌身心崩潰 唐玲痛喊「我沒父母陪伴」

外型亮麗、擁有姣好身材，給人清新、陽光形象的女星唐玲，去年因上節目練舞肩膀拉傷，吞止痛藥後胃部產生不適，進一步做檢查，經醫師確診後罹患胃癌、腫瘤有3公分大。去年5月開始接受切胃手術，歷經多次化療，突然消失在螢光幕前，令不少觀眾、粉絲感到錯愕，唐玲接受《中時新聞網》專訪，談及確診罹癌、抗癌的心路歷程，情緒數度崩潰淚灑攝影棚。

唐玲分享抗癌心路歷程。(照片/游定剛 拍攝)

「為什麼是我得到癌症?」一向給人陽光、健康形象的唐玲，經醫生確診罹癌後，’晴天霹靂般的消息，不知該如何是好，但因擔心形象毀壞，未來無法在演藝圈立足，不敢告訴任何人。唐玲憶起確診後，有次走在人來人往街道上，看到每個人都很健康，而自己身邊的幾個人，感情不忠誠、劈腿的，愛講別人壞話的，為什麼那些人沒有得癌症，反倒卻是我罹癌。

唐玲化療時裝人工血管。(照片/唐玲 提供)

後來唐玲接受胃部手術，醫師將腫瘤拿去做化驗後，告知她「需要做化療」，這又是個晴天霹靂般的消息，唐還記得當時聽到腳都軟了。後來血液腫瘤科醫師告訴唐，會執行與計畫接下來的化療部分，並詢問她，家裡還有誰?父、母可以陪妳嗎?唐情緒數度崩潰「我家裡都沒有人，自己住只有一個人，父母皆雙亡」醫生則表示，你不能只有一個人，以後有什麼問題可直接來找我，接著拿出一張名片給她。令唐玲感動的是，怎麼會有醫生會給別人名片，讓她頓時體悟到，這位醫生蠻在乎她的生命，也讓她知道，就算接受治療，也不會是一個人。

化療期間，唐玲坦言超害怕打針，買了一支羊玩偶陪伴她。(照片/唐玲 提供)

談起醫院化療那段日子，唐玲表示「真的蠻恐怖」，尤其是，當護士要打化療針時，全副武裝穿的跟太空人一樣，唐便好奇詢問，為何要包得緊緊的，護理師則回她，因為化療的藥很危險，我們要預防噴濺，若不慎接觸到皮膚上就會爛掉。不過，這令唐感到疑惑與害怕，如此毒的藥物，然後我要接受這樣治療，這是什麼道理。

化療期間，唐玲的膚色開始變深，腳掌開始脫皮。(照片/唐玲 提供)

一年8次化療、吃一整年的化學藥物，再加上三周至一個月要打化療點滴，每次化療後身體就會非常虛弱，必須臥床休養多時。談起第一次接受化療時，唐玲表示，全身發抖、腦子一片空白，已不知該如何面對，如此毒的藥物進入身體後，會有什麼反應，雖醫生事前告知會有什麼不適反應，還是令她非常恐懼。無法接受內心衝擊，便請牧師宋達民及牧師娘洪百榕一起幫禱告，並上網尋找曾罹癌抗癌成功人士的經驗，了解化療、抗癌、掉頭髮等過程，他們都能繼續平安活下去。這當時面臨人生低潮的唐玲，內心誓言有天抗癌成功了，一定要跟大家分享，我也可以做到，讓病友有一個希望。

藝之星教會藝人朋友們，陪伴唐玲度過人生最低潮。(照片/唐玲 提供)

消失幕前近一年，去年5月接受胃部手術、多次化療及落髮，現已漸漸恢復，唐玲不忘透過鏡頭，向她的主治醫生表達感謝之意，在生病期間，為了要安慰與支持，時常免強配合有些奇怪想法和要求。化療結束，唐並自製「最佳健康獎」的獎狀，要求醫師頒獎狀給她，並要求合照。

走過人生最低潮，唐玲非常樂意與分享抗癌過程。(照片/唐玲 提供)

專訪最後，唐玲向目前仍與病魔纏鬥的病友說，你們真的很辛苦，我可以感受到，我也有一樣的經歷，我們就是抱持希望，雖很不容易，心裡維持平安和快樂，那個力量是很大的，至於將來是怎樣，就交託給神，用最平安喜樂的心，去面對一切。

(中時新聞網)