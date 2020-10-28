藝人吳宗憲今年第一次接種流感疫苗，日前卻透露，接種流感疫苗後感到暈眩，擔心無法順利工作、錄影，更虧自己「本身抗體很好，就不要『假會』」；藝人趙庭也自述，打完疫苗後腹痛、陷入昏沉狀態，更形容自己像是「鬼壓床」。對此，衛福部長陳時中表示，有些人感到不適時剛好想到先前接種過疫苗，但兩者未必有因果關係。

對於吳宗憲的狀況，疾管署副署長莊人祥建議，如果打完疫苗出現不適，應直接就醫，「而非上網去PO這些事情」。但吳宗憲說，診所人員有建議他回診，不過他因為工作太忙而作罷，現在很健康不需就醫；並強調，自己是公眾人物，發表文章、交換心得是日常，沒有目的性，也不搞政治。

陳時中則說，有些人感到不適時，剛好想起來之前打過疫苗，但這不等於他的不適由疫苗所引發，任何情形都有可能，但相關新聞影響力大，容易引發民眾諸多聯想。但無論如何，任何通報案例官方都不敢掉以輕心，都會主動了解情況及關聯性等。

醫師指出，造成暈眩的原因很多，因施打流感疫苗引起的並不常見，建議吳宗憲就醫檢查。(圖／pixabay)

不良反應通報數量上，疾管署統計，今年度流感疫苗施打數量約為435萬劑，截至目前接獲80件不良反應通報，26件嚴重不良反應；其中13件屬延長住院/危及生命或死亡之案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等。

注射流感疫苗後暈眩不常見 醫師推測和上了年紀有關

韓國近日傳出多起施打流感疫苗後死亡的案例，國內也有4人在接種疫苗後死亡，雖然目前均研判和疫苗無關，仍引起民眾對流感疫苗的疑慮；如今藝人自曝打完疫苗後也出現不適，更加深民眾對疫苗的恐慌。

不過，台大醫院小兒感染科主治醫師張鑾英指出，暈眩和腸胃炎在流感疫苗的副作用中並不常見，而且造成暈眩的原因非常多，例如睡眠不足、焦慮、甚至害怕疫苗的預期心理，都有可能導致暈眩。加上近日韓國的事件，可能讓民眾對疫苗「很有感」。

預防接種小組召集人李秉穎醫師也在接受媒體訪問時表示，眩暈和疫苗不見得有直接關係，推斷可能是上了年紀而眩暈。而且，目前沒有報告指出接種流感疫苗會引起眩暈症，很多疾病發生可能只是跟疫苗接種有時間上的巧合，而不是真正有因果關係。他也建議，吳宗憲應就醫詳細檢查。

施打流感疫苗會有哪些副作用？

其實，流感疫苗和任何疫苗一樣，都有可能出現副作用。根據疾管署網頁資料，接種流感疫苗後可能出現的副作用包括：注射部位疼痛、紅腫，少數人會有全身性的輕微反應，例如發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1～2天內自然恢復。

嚴重的副作用，像是立即型過敏反應，甚至過敏性休克等（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等），發生機率非常低，如果不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內就會出現症狀。

還有其他曾被零星報告過的不良事件，包括神經系統症狀和血液系統症狀。前者像是臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、以對稱性神經麻痺為表現的格林巴利（Guillain-Barré）症候群等；後者則如暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等。

2原因讓民眾對流感疫苗「很有感」 放輕鬆、正常作息降低不適感

新光醫院家醫師醫師柳朋馳日前接受《康健》訪問表示，今年民眾對流感疫苗反應相對比較恐慌，可能有兩個原因，一是受新冠疫情影響，不少人是第一次接種流感疫苗，這些人可能本身對疫苗的信任感較低，或者本身體質對於藥物或疫苗的反應比較明顯，因此施打後可能放大不良反應，也可能真的產生不良反應。

其次，今年疫苗搶打情況特別明顯，很多人可能擔心搶不到疫苗，施打前未如實告知醫護人員自己的身體狀況，例如感冒、有特殊慢性病或用藥，如果醫護人員也沒有再做理學檢查、確認診斷就施打，就有可能增加不良反應事件。

至於打完疫苗後有沒有什麼方法能緩解或減少副作用發生？張鑾英說，目前沒有明確證據顯示有效的方式，建議只要維持正常作息，保持良好健康習慣，例如多喝水、足夠休息，並且放輕鬆，其實不太會有明顯副作用；而且季節性流感疫苗已施打10多年，民眾真的無需太過恐慌或焦慮。

陳時中強調打疫苗利多於弊，持續向國際爭取購買

或因相關新聞影響，近來流感疫苗接種率有下降情形。對此，陳時中說，民眾有可能因憂心有副作用而觀望，不過過去經驗顯示，整體接種率達三分之二或四分之三時，接種需要性就會下降。無論如何，「希望大家能夠明白，打疫苗是利多於弊」。

為增加群體免疫力，官方正積極爭取加購疫苗。陳時中表示，國際上有相關貨源，目前官方正積極爭取，任何安全的廠牌均納入考量。時間上當然希望盡快取得，但疫苗貨往往預先被訂購，有些國家施打率沒那麼高、打不完的才會給我們，因此只能說有眉目，但時間上不會太快，且數量尚難掌握。

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(中時新聞網)