況明潔、鄭仲茵在三立八點台劇《天之驕女》中有精彩的對手戲，兩人分別飾演江國賓現任及前任的老婆，兩個女人為了江國賓，展開女人們的戰爭。劇中江國賓一邊安撫現任老婆況明潔，另一邊又藉機接近鄭仲茵，觀眾看了十分佩服他把兩個女人駕馭的很好，誇他果然有「最強馭妻術」。

以往況明潔較常演出溫柔賢淑的角色，這次在《天之驕女》飾演充滿算計、敏感多疑的女強人，同時還是個控制狂媽媽，況明潔笑說：「這是她演過最忙的一個角色。」這次詮釋心機女及控制狂媽媽，參考了電影《瘋狂亞洲富豪》中楊紫瓊的一些演法。

況明潔笑說戲中的名字是她最大的罩門，由於裡面有許多相似的名字，有時看著「寶珍」叫「寶珠」，看著「仁芯」叫「仁美」，大家笑場，而她完全都不知道自己説錯了什麼。她也透露，家中孩子的教育都是老公跟小孩溝通，她負責全力支持，「阿姨平常什麼都好，當我說不好時，就真的不好，而這個不好才會有力量。」

鄭仲茵坦言這些年都被定型為使壞、耍心眼的角色，所以這次被說是講理的好媽媽感到受寵若驚。現實中鄭仲茵沒有兄弟姊妹，渴望在友情中找到懂自己的好姊妹，卻坦言在這個行業很難找到知心人，「如果自己像劇中一樣被好姊妹背叛，親生小孩又被掉包，那種椎心之痛無法形容，大概跟失去最親的親人一樣痛。」

鄭仲茵說她最好的朋友就是女兒，有次約女兒去玩密室逃脫遊戲，她跟女兒說：「可以找妳朋友一起。」結果女兒竟回：「不要！現在的小孩子誰會想跟長輩出去玩！」但女兒還是會陪她去跟朋友聚會。

(中時 )