歐洲新冠肺炎確診數暴增，法國更淪為這波疫情的重災區，加上美國新一輪經濟刺激法案確定選前過關無望，歐股周三(28日)早盤全面重挫，道瓊期指盤前跌勢也擴大至超過600點，美股今晚狀況恐怕不妙。隨著新一波疫情到來，經濟活動恐怕再度緊縮，市場資金避險，不僅國際油價大跌，黃金也遭拋售重挫。

隨著美股開盤時間僅剩半小時，STOXX歐洲600指數大跌2.76%，當中法股大跌3.57%，德股更是重挫超過4%。道瓊期指崩跌644.0點或2.35%，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨也大跌近2%。

隨著市場對於恐慌情緒激升，黃金12月交割期貨大跌32.50美元或1.70%、暫報1,879.40美元。加密貨幣比特幣也跟著走挫，目前下跌85.0美元或0.63%、暫報13,307美元。

美國長天期債券價格也全面走升，殖利率曲線也繼幾日來持續走升。台指期夜盤也出現超過百餘點的跌勢。

除了疫情急升降低原油需求，最新公布數據顯示，美國上周原油庫存暴增，市場對於OPEC+國家的經濟前景擔憂，紐約西德州原油(WTI)期貨大跌1.91美元或48.3%、暫報37.66美元；布蘭特原油期貨下跌1.63美元或3.92%、暫報39.98美元，2大期油均跌破40美元關卡。

(中時新聞網)